Appier宣布全產品導入Agentic AI廠商決策大幅提升、ROI提升3.3倍

AI原生軟體業者Appier 23日舉辦產品發表會。Appier共同創辦人暨執行長游直翰宣布，公司全產品線導入Agentic AI（代理式AI），並推出八款專屬AI Agents，賦能客戶企業在廣告與行銷領域實現可預期的投資報酬（ROI），讓數據與 AI在企業中有新的定義。Appier AI Agents強調前瞻預測能力，結合產業最佳實務，驅動跨旅程協作綜效，加速從AI部署到ROI回收的速度並放大成效。

市場研究機構Gartner先前曾預測，到2027年將有超過40% 的Agentic AI專案會以失敗告終。游直翰指出，企業主關注的就是AI導入後的效率提升與回收，並且要控管風險，Appier AI Agents強調能量化的效率與回收成果，以此吸引企業用戶的採用。他預期，未來企業導入更多Agents且彼此串連互動，如何有效率的協作才是重點。因此要使軟體智能化，幫助企業以自動化的方式利用數據，做有創意的行銷。

目前Appier在日本、東南亞、台灣、美國等地都打入零售、電商、遊戲等產業，積極進軍歐洲市場，時序進入第4季的零售業旺季，他預期企業對AI Agents的應用，將落在兩方面，第一是資源有效運用，零售業希望「剛好的打折」能吸引客人，帶動營收流量，這需要從大量歷史資料去帶動行為分析和預測；第二是有效率的產生有創意的行銷點子，這需要根據過去廣告對受眾的效果找出資料，生成最佳創意，但數據和創意通常是不同的部門管理，過去部門間溝通就要很久時間，透過AI Agents技術，從資料到發想創意將大幅縮短時間。

Appier宣布全產品線導入Agentic AI，以「One Data. One Experience. One Agentic World」為願景規劃 AI Agent 的研發藍圖。全新的Agent 框架重塑資料蒐集與運用方式，將碎片化資料即時串聯、整合與活化，即時洞察市場變化，成為「全天候的智慧行銷夥伴」，從策略到執行陪跑協作，支援團隊跨越經驗門檻與思維框架，助力企業邁向自主、自適應、智慧化的全通路行銷，推動可持續的成長。游直翰表示，Agentic AI 的核心，在於把目標轉化為可執行的自主式應用與自動化工作流程。Appier讓各司其職的AI Agents相互協作，打造端到端的 Agentic 生態系，如同一支高度協作的專業團隊，組成可即時回應、持續自我調整的智慧行銷網絡，應對日益複雜的行銷任務，進而創造可持續的影響力與營收。

八款AI Agent橫跨三大產品線，包括廣告雲的Coding Agent、Director Agent、ROI Agent；個人化雲的 Campaign Agent、Sales Agent與 Service Agent；數據雲Insight Agent 與 Audience Agent。Agent內建產業專家級智慧，依據品牌專屬知識建立預測模型，將數據轉化為可預測的營收或回報，配合 24/7 自主學習與全自動優化，實現大規模、超個人化的預測式互動。

為了展現Appier國際化企業的特色，游直翰也首度與三位新生代的產品主管共同出席，包括廣告雲產品負責人謝六拾、Appier個人化雲產品負責人張智翔、Appier數據雲產品負責人陳人豪，都是來自各國的人才。

DK Shoes DK呼吸空氣鞋為擁有近百間門市的知名連鎖鞋業品牌，推出逾 22年，持續專注於特殊鞋底與空氣鞋創新，廣受空姐與護士青睞。DK呼吸空氣鞋導入Appier Audience Agent 與 Campaign Agent，將原需一天的作業縮短至一小時內，團隊具備數據分析師能力，重新檢視市場需求，加速策略迭代。

LANEIGE是國際級美妝保養品牌，全球銷售超過30個市場。導入Appier Audience Agent，賦能行銷團隊掌握數據探索的自主權，結合產業知識、歷史數據與AI預測，協助LANEIGE行銷決策效率提升24倍，更透過自動推薦高價值潛力受眾、找出高消費意圖新客，推動ROI躍升3.3倍，加速實現數據驅動的敏捷行銷循環。