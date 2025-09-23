快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海獲外資奧斯卡《Extel》肯定 奪最受尊崇企業及七大獎項。鴻海／提供
國際財經媒體與研究機構《Extel》近日公布2025年度「亞洲最佳管理團隊」票選結果，全球最大的科技製造平台服務商－鴻海（2317），再創佳績，在亞洲區（不含日本、中國大陸）科技硬體類排名中，榮獲「最受尊崇企業」第一名，並橫掃七項大獎全部拿下第一名，包含「最佳執行長（Best CEO）」、「最佳財務長（Best CFO）」、「最佳ESG」、「最佳董事會」、「最佳投資人團隊」、「最佳投資人關係專業人員」、「最佳投資人關係服務」，成為今年度最大贏家，展現了國際資本市場對鴻海的高度肯定。

素有「外資奧斯卡」美譽，前稱《機構投資人(Institutional Investor)》，現為《Extel》的亞洲最佳管理團隊評選，今年是第15屆舉辦，每年發布全球各區域「最佳上市公司管理團隊」及「最佳證券研究團隊」排名，今年度《Extel》共邀請5,400位買方基金經理和超過800位賣方分析師參與調查，為資本市場最具指標性的評比之一。評選排名嚴謹的程序，賦予得獎者資本市場的桂冠殊榮。

鴻海科技集團董事長劉揚偉積極帶領集團轉型升級，在既有強大的ICT基礎下，提出「3+3+3」策略，在其所提出的鴻海三大產業與三大核心技術願景下，進一步結合三大智慧平台，並以AI Factory為核心驅動力，帶領鴻海在AI等新事業領域持續成長茁壯。劉董事長任內強化公司治理，引領集團成為台灣營收最大以及市值第二大的企業，並且在「好，還要更好」的理念下，持續提升集團的透明度以及投資人關係(IR)的服務能力，這也正是鴻海可以獲得多方肯定的主要原因。

對於此次獲獎，劉揚偉表示「鴻海持續借鏡全球頂尖企業經驗，並與各方利害關係人保持緊密互動。此次獲得國際專業投資機構的肯定，不僅彰顯了鴻海的全球競爭力，也證明我們在投資人關係與永續經營上的付出獲得廣泛認同。未來，我們也將秉持分享、合作、共榮的精神，持續與其他企業與夥伴交流IR經驗，共同提升台灣整體IR專業水準。」

鴻海科技集團財務長黃德才表示，能夠獲得國際專業投資人的高度肯定，深感榮幸。他表示，近年來集團持續加大在ICT業務及『3+3+3』策略核心領域的資本投入，同時嚴守財務紀律，審慎平衡業務發展與財務風險，致力提升資金運用效率，進而為股東創造長期最大價值。

鴻海科技集團企業溝通處主管暨發言人巫俊毅指出，「鴻海業務版圖龐大且多元，在集團主管與同仁全力支持下，我們IR的做法與工具不斷求新求變，就是希望讓投資人更加認識鴻海的發展前景與價值。透過AI等科技的採用，對外提升服務投資人的品質；對內則強化IR在資訊整合與經營改善建議的角色，提升IR的貢獻程度。」今年Extel所頒發的最受尊崇企業以及七大獎項，正是全球專業投資人對鴻海管理團隊努力與專業度的最佳肯定。

今年《Extel》的亞洲最佳管理團隊評選，除了最佳執行長（Best CEO）、最佳財務長（Best CFO）分別由劉揚偉董事長與黃德才財務長獲得外，投資人關係團隊中的方文妍亦獲得「最佳投資人關係專業人員」肯定。「最佳ESG」、「最佳董事會」、「最佳投資人團隊」、「最佳投資人關係服務」排名同樣名列前茅，成為今年度最大贏家。

展望未來，鴻海將持續穩固ICT市場地位，掌握AI產業快速成長契機，利用電動車領域客戶疊加效益、並拓展人形機器人與大空產業的商機，展現多面向的成長動能。與此同時，鴻海也會秉持「永續經營 = EPS + ESG」理念，一方面持續提升經營績效與極大化股東價值，另一方面推動友善環境、公司治理及社會責任文化。

