台灣大MyCharge充電版圖擴展全台 五大智慧移動戰略正式落地

台灣大哥大今（23）日正式宣布，MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市，2025年底將涵蓋逾100座據點、550支充電樁，並開啟五大智慧移動戰略，推動區域級永續移動網絡。

「台灣大動力服務」作為Taiwan Mobility生態圈的主導引擎，啟動五大智慧移動戰略：一、串聯格上充電資源，擴大MyCharge全台布局；二、擴大LINE GO策略聯盟，深化永續移動入口；三、取得Tesla Powerwall安裝認證，跨入家庭儲能市場；四、USPACE繼去年成功併購日本智慧停車品牌Nokisaki軒先，今年9月首站落腳東京六本木之丘，加速智慧移動國際佈局；五、加碼投資WeMo，持續推動永續共享交通版圖。

台灣大動力服務總經理林東閔表示，隨著Taiwan Mobility生態圈持續加速成形，台灣大動力服務串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，致力打造一站式永續移動服務體系。此次擴大攜手格上充電服務與LINE GO三方資源整合，顯著擴充MyCharge服務版圖，不只強化公共充電基礎，更與USPACE、WeMo等合作夥伴深度協同，實現數據與場域的跨平台整合，提升整體生態圈效能。

台灣大今日宣布與格上充電服務合作拓展，全新MyCharge將擴展至全台縣市，2025年底涵蓋逾100座據點、550支充電樁，布局場域橫跨 Costco、五星級飯店與商辦大樓等。

台灣大進一步表示，目前正在推動MyCharge與LINE GO服務整合，邁向多平台流量入口，以推進充電體驗跨場域應用。未來用戶可透過USPACE與LINE GO等多元平台，一鍵享受MyCharge充電體驗，不僅簡化流程，更助於智慧交通普及與跨域連結。

在智慧能源布局上，台灣大也取得Tesla Powerwall認證安裝廠資格，正式跨入家用儲能市場，有效提升家庭電力韌性與能源彈性。台灣大結合集團電信網路、用戶規模與能源管理服務，持續推動智慧移動向智慧家庭儲能的延伸，打造完整的新能源生活圈。

台灣大自2022年領投2億元，成為智慧出行平台USPACE的最大股東，2024年B輪再加碼投資，攜手為電動車主提供「停車＋充電」的一站式便利體驗。USPACE也持續拓展國際市場，繼2024年完成策略投資日本智慧停車品牌Nokisaki（軒先）後，今年9月甫於東京六本木之丘設立新站點，加速日本傳統停車場智慧化升級。

台灣大2024年成為共享電動機車WeMo投資人，並於2025年再度投資3億元特別股，不僅將服務版圖拓展至全台五都及離島，並於高鐵、火車、客運站等主要交通樞紐及在地旅遊夥伴設立超過35個同站租還站點，實現一個帳號全民暢遊全台與離島。