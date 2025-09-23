中光電智能感測於SENSOR CHINA 2025發表全新產品
中光電（5371）子公司－中光電智能感測（CMC）將於9月24日至26日參加「中國（上海）國際感測器技術與應用展覽會（SENSOR CHINA 2025 ）」，展出全新開發的「微型差壓感測器」、升級版「防水型氣壓計」及多款創新感測器產品。此次發表不僅展現公司在利基型智慧感測領域的技術突破與穿戴式裝置領域的多元產品布局，更為智慧感測技術的未來應用奠定關鍵基礎。
首先登場的是全新推出的「微型差壓感測器」，主打醫療、工業、安防與智能家居等利基市場。此感測器支援1 kPa、6 kPa、10 kPa多種量程，並具備高解析度與高可靠性，能夠精準偵測微小壓差，提供靈敏且穩定的感測解決方案，助力多元應用場景實現智能化升級。
同場亮相的還有全新升級、專為穿戴式裝置量身打造的「防水型氣壓計」。此產品具備低雜訊與溫度補償技術，再搭配優化後的防水膠材質，有效提升抗光干擾能力，即使在強光或戶外環境下，仍可維持高精度的氣壓量測表現，滿足智慧穿戴設備對穩定性與準確度的嚴格要求。
中光電智能感測表示，將持續以高品質感測器產品與客製化服務滿足市場需求，致力於技術突破與價值創造，協助客戶在快速演變的產業環境中掌握先機、拓展商機。
「中國（上海）國際感測器技術與應用展覽會」將於9月24日至26日在上海跨國採購會展中心舉行，誠摯邀請各界先進蒞臨中光電智能感測展位（2F013），親自體驗創新感測器解決方案。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言