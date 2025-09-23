中光電智能感測於SENSOR CHINA 2025發表全新產品

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電智能感測推出升級版「防水型氣壓計」及全新開發的「微型差壓感測器」。圖／中光電智能感測提供

中光電（5371）子公司－中光電智能感測（CMC）將於9月24日至26日參加「中國（上海）國際感測器技術與應用展覽會（SENSOR CHINA 2025 ）」，展出全新開發的「微型差壓感測器」、升級版「防水型氣壓計」及多款創新感測器產品。此次發表不僅展現公司在利基型智慧感測領域的技術突破與穿戴式裝置領域的多元產品布局，更為智慧感測技術的未來應用奠定關鍵基礎。

首先登場的是全新推出的「微型差壓感測器」，主打醫療、工業、安防與智能家居等利基市場。此感測器支援1 kPa、6 kPa、10 kPa多種量程，並具備高解析度與高可靠性，能夠精準偵測微小壓差，提供靈敏且穩定的感測解決方案，助力多元應用場景實現智能化升級。

同場亮相的還有全新升級、專為穿戴式裝置量身打造的「防水型氣壓計」。此產品具備低雜訊與溫度補償技術，再搭配優化後的防水膠材質，有效提升抗光干擾能力，即使在強光或戶外環境下，仍可維持高精度的氣壓量測表現，滿足智慧穿戴設備對穩定性與準確度的嚴格要求。

中光電智能感測表示，將持續以高品質感測器產品與客製化服務滿足市場需求，致力於技術突破與價值創造，協助客戶在快速演變的產業環境中掌握先機、拓展商機。

「中國（上海）國際感測器技術與應用展覽會」將於9月24日至26日在上海跨國採購會展中心舉行，誠摯邀請各界先進蒞臨中光電智能感測展位（2F013），親自體驗創新感測器解決方案。

感測器 中光電 上海

