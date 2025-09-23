彭博：台灣將以國安憂慮為由 限制晶片銷往南非

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
彭博資訊報導，台灣將限制晶片銷往南非。路透
彭博資訊報導，台灣將限制晶片銷往南非。路透

彭博資訊報導，根據政府聲明，台灣將以國安憂慮為由限制晶片銷往南非，此舉目的為保障台灣主權與經濟利益。

台灣大MyCharge充電版圖擴展全台 五大智慧移動戰略正式落地

台灣大哥大今（23）日正式宣布，MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市，2025年底將涵蓋逾100座據點、550支...

台灣微軟總座卞志祥：輝達與OpenAI深化合作 再掀AI基礎建設投資熱潮

輝達（NVIDIA）宣布投資OpenAI 1000億美元，協布建AI基礎設施。台灣微軟總經理卞志祥今日出席年度「DevD...

輝達宣布投資OpenAI 1000億美元 協助布建AI基礎建設

OpenAI 與輝達（ NVIDIA ）今日宣布意向書，雙方將展開具里程碑意義的策略合作，為OpenAI新一代人工智慧（...

廣達AI 中心導入GitHub Copilot 助開發效率平均提升33%

廣達電腦總管理處資訊中心處長李振忠今日現身分享如何透露微軟AI軟體加速AI落地。他強調廣達近期在 AI 運用發展中心的推...

DevDays Asia十周年 微軟攜手企業、開發者與社群協力加速台灣AI落地

由數位發展部指導，數位發展部數位產業署與台灣微軟共同舉辦的「DevDays Asia 2025 亞太技術年會」今（23）...

輝達千億美元布局AI資料中心 電力需求爆發 潔淨能源ETF成市場新寵

全球半導體龍頭輝達（NVIDIA）宣布斥資千億美元，協助OpenAI建造全球規模最大的AI資料中心，此舉不僅強化AI算力...

