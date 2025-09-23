大陸AI崛起引爆股市狂潮 上海A股創十年新高

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證舉辦中港AI股論壇，群益投顧董事長蔡明彥(左三)、群益證執行副總裁洪欣如(右三)、群益證資深副總裁李魁榮(左一)、貝萊德投信副總高齊英(右二)、貝萊德投信副總莊筑豐(右一)合影比讚。群益金鼎證券／提供
群益證舉辦中港AI股論壇，群益投顧董事長蔡明彥(左三)、群益證執行副總裁洪欣如(右三)、群益證資深副總裁李魁榮(左一)、貝萊德投信副總高齊英(右二)、貝萊德投信副總莊筑豐(右一)合影比讚。群益金鼎證券／提供

中國大陸在人工智慧（AI）領域的快速發展已成為全球不容忽視的焦點，強勁動能推升上海A股指數飆升至十年新高，內外資金加速湧入中港股市。面對由AI引領的投資新時代，群益金鼎證券與貝萊德投信9月23日攜手舉辦「中港AI股-掌握智慧浪潮的投資新版圖」論壇，邀請頂尖專家深度解析這波AI投資熱潮背後的巨大商機。

在全球AI競賽的版圖中，群益投顧資深研究員鍾國元指出，美國雖居龍頭地位，但中國大陸正展現驚人的追趕速度。大陸政府推出「人工智能+行動」的戰略藍圖，目標在2027年至2035年間實現AI在智能經濟與智能社會的全面滲透。憑藉政策強力推動、完整產業集群、企業創新活力，加上14億人口超大經濟規模的優勢，大陸在AI賽道上的表現令人刮目相看，近期大陸龍頭企業的亮眼表現就是最佳印證。

在具體應用層面，鍾國元指出，中國大陸AI產業側重政策引導與應用場景落地，特別在智慧城市、製造、電商和安全防護領域具備明顯優勢，且強調AI商業化和規模化發展。香港市場方面，匯量科技等AI領軍企業在其領域表現搶眼，萬國數據、騰訊音樂、快手、地平線機器人更相繼被納入MSCI中國大陸指數，展現強勁成長潛力。其中，萬國數據專注高性能數據中心，匯量科技為移動廣告平台翹楚，而騰訊音樂與快手則積極將AI技術融入社群娛樂及內容生態系統。

展望未來發展，香港股市正成為中國大陸AI科技龍頭企業的重要上市平台，雲天勵飛、壁仞科技等多家AI晶片及大語言模型企業正準備赴港上市，展現香港在AI產業生態圈的戰略地位與未來成長潛力。

從國際環境的角度觀察，貝萊德投信業務發展暨產品分析部副總經理高齊英表示，即使面臨美國晶片圍堵與關稅制裁壓力，大陸股市依然展現強勁上漲動能。這反映出大陸出口對美依賴度降低、大陸本土科技創新因應國際緊張情勢而加速發展，以及大陸憑藉成本效益優勢在AI與科技領域逐步建立領先地位的綜合效應。

高齊英表示，從彭博社數據可知，大陸10年期公債殖利率今年上半年屢屢處於低於1.7%的歷史低點，促使大量資金轉進股市，境內資金流入離岸中資股的規模創下歷史新高紀錄。而且，目前恒生科技指數評價面仍具吸引力，為香港科技股提供潛在的成長空間與投資價值。

基於這樣的市場環境，高齊英建議可以適度承擔風險的投資人不妨透過股票型基金參與中港科技股行情，運用專業經理團隊的主動式管理與嚴謹風險控制策略，捕捉投資機會。

面對AI科技革命帶來的龐大投資機會，群益金鼎證券結合國際視野與在地洞察，持續發揮專業優勢，為投資人提供前瞻性的市場分析與投資策略。透過深入的產業研究與專業投資建議，協助投資人充分把握AI浪潮中的投資契機，實現財富穩健增長目標。

