訊連FaceMe於美國NIST年齡預估評測項目 榮獲全球頂尖排名

AI與臉辨識技術先驅訊連科技（5203）23日宣布其 AI 人臉辨識引擎 FaceMe 於美國國家標準技術研究院（NIST）最新公布的「人臉分析技術評測（Face Analysis Technology Evaluation, FATE）」中，在關鍵的 Challenge-25 年齡驗證評測項目全球排名第五。

Challenge-25 年齡驗證評測是 NIST 針對 AI 人臉年齡預估演算法準確度的關鍵測試項目：測試實際年齡為17歲的人臉照片，如果演算法預估為25歲以上，即視為誤判。

在實際應用 AI 協助判斷人物年齡時，通常會設定稍高年齡當作門檻，以兼顧準確性與便利性。例如在判斷顧客是否符合購買菸酒的法定年齡時 (不同國家對於法定年齡的規定各異，例如可能為18歲或20歲)，AI 系統實務上常以25歲作為驗證限制。對於預估年齡低於門檻的個體，則會進行額外的驗證程序，例如身分證核對，以確保法規遵循。這也凸顯了 Challenge-25 評測的指標性意義。

精準的年齡預估與驗證技術，有助於零售業者符合法規，避免向未成年人販售受年齡限制的商品，同時也能確保網路平台的服務或數位內容受到適當的年齡管控，降低企業與政府單位的營運風險。

隨著歐盟、美國及亞洲多國對年齡驗證的法規日益嚴格，FaceMe 提供高準確度的 AI 年齡預估，協助零售、金融及數位平台等各產業降低合規風險，並提升使用便利性。

在 NIST FATE 的 Challenge-25 年齡驗證評測中，FaceMe 展現了 95.3% 的高準確率，全球排名第五，躋身全球領先的生物辨識年齡驗證解決方案之列。在另一項NIST FATE年齡預估精準度測試中，FaceMe 也表現出色，平均絕對誤差 (MAE, Mean Absolute Error) 僅為2.87歲，與第一名演算法的差距僅0.35歲。

「FaceMe 在先前的 NIST 人臉辨識技術評測 FRTE 中躋身全球前十，展現出卓越的人臉辨識準確度；在最新的 FATE年齡預估與驗證分析評測中，也同樣達到頂尖表現，」 訊連科技第二事業群總經理古媄君表示。「憑藉領先的AI人臉分析技術，FaceMe 能提供精準的年齡驗證，協助政府及企業有效保護消費者並遵守相關法規。」