遠傳智靈投入打詐 每月攔阻10萬通詐騙電話

遠傳電信（4904）近年自主研發的「遠傳智靈」AI平台，已經落地應用在「打詐、維運、客服、影劇、人資、法務、財務、衛教、推薦、平台健檢」等十大場景企業級AI應用，每月攔阻10萬通詐騙電話，推薦戲劇專屬片單，點擊率上升七倍。

數位發展部數位產業署、台灣微軟共同主辦的「DevDays Asia 2025 亞太技術年會」，23日起一連三天於台北華南國際會議中心登場，遠傳電信展出自主研發的「遠傳智靈」AI平台，包括「打詐、維運、客服、影劇、人資、法務、財務、衛教、推薦、平台健檢」等十大場景企業級AI應用，結合遠傳由內而外的AI轉型實踐經驗，協助企業打造專屬AI大腦，賦能員工生產力與流程智慧化升級，提升決策管理和營運效率，並加速AI商業變現，重塑企業競爭力。

遠傳資訊長胡德民表示，電信業具備大數據的優勢，與嚴謹數據治理的規範，讓遠傳在AI的道路上成為領跑者。

胡德民表示，遠傳的AI發展戰略，兼具目標、商業模式、組織轉型與能力提升，「遠傳智靈」可說是遠傳AI應用廣泛探索與驗證之集大成，並透過「內外兼修」擴大AI各領域應用落地，獲得經濟部「智慧創新大賞」AI企業公開組銀牌肯定。

胡德民指出，遠傳更將此套平台與經驗輸出，協助企業、政府部門不需花大錢投資AI算力，而是找到場景與痛點，用最少的投資，發揮AI最大的商業價值與效益。

現在遠傳智靈已經在遠傳內部付諸應用且效益顯著，包括「打詐智靈」每月平均攔阻超過10萬通電話、5,000則簡訊，165通報詐騙門號數量業界最低；「維運智靈」協助維運團隊管理400套系統，減少3成以上事件分析人力成本；「客服智靈」結合服務知識、語料生成，強調人機友善協作，提升諮詢效率，助客服團隊年省人力成本5,400萬。

此外，遠傳指出，「影劇智靈」智慧推薦專屬片單、點擊率上升7倍，助遠傳friDay影音優化用戶追劇體驗，穩坐本土OTT平台付費訂閱冠軍；「人資智靈」上線三周即達成員工使用超過2,500人次，查詢時間平均減少80%，提升員工滿意度；「財務智靈」快速查詢財務相關流程文件，解答請款問題；「法務智靈」利用過往合約範本生成合約，提供翻譯、審閱及比對合約服務，降低人工作業負擔與風險。

遠傳強調，不僅將「維運、客服、人資、財務、法務智靈」等應用輸出企業客戶，亦協助企業及政府部門客製化專屬應用，包括「衛教智靈」協助亞東醫院打造失智症衛教小幫手，支持失智照護並連結資源與轉介服務，緩解醫療照護量能；「推薦智靈」為台中市觀旅局在台中火車站旅遊服務中心打造「AI旅服人員」，不僅提供遊客多語言即時旅遊諮詢，更提供周邊景點、旅宿、活動推薦，同時減少紙本手冊印刷，創造經濟與永續效益；「平台健檢智靈」則為企業解決IT設備疑難雜症，取得設備維修資料，並生成定期保養報告。