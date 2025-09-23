環球晶深耕綠色製造與永續經營 連五年榮獲國家企業環保獎

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片

環球晶（6488）長期致力於綠色製造與永續經營，今年再度榮獲行政院環保署「國家企業環保獎」銅級獎，已連續五年蟬聯此項殊榮，肯定公司在環境保護上的持續努力。「國家企業環保獎」為國內企業在推動環境保護領域的最高榮譽，評選聚焦於環境政策、能資源節用、污染防治與環境參與四大面向，本屆共有125家企業參賽，最終僅64家獲獎，顯示得獎殊為不易。

在節能與資源管理方面，環球晶竹南廠於2024年推動17項節能專案，全年節電量達224萬度，約占總用電量5%，減少二氧化碳排放1,106公噸，相當於2.9座大安森林公園一年的碳吸收量。透過長晶冰水主機汰換、熱場結構優化、變頻控制與電腦虛擬化等措施，單位產品用電強度下降15%，其中單一高效能冰水主機汰換專案年省電199萬度、減碳近千公噸。在日常營運中，公司亦積極推動無紙化、LED照明、雙面列印、空調節能、共乘與視訊會議等綠色辦公措施。

在水資源管理上，環球晶工廠導入RO回收處理設備、冷凝水回收與圓磨上澄液再利用，使全廠用水回收率提升至77%，全年節水達55,588立方公尺，相當於760個四口家庭一整年的用水量。資源循環方面亦見成效，透過矽晶棒頭尾料回熔、不良品再利用，以及與工研院合作開發SiC與鑽石粉高值化回收技術，單位產品廢棄物產出強度較前一年下降35%，再利用率85%，展現循環經濟的實質成果。

除了製程上的精進，環球晶在汙染防治與社會參與上同樣貢獻心力。竹南廠放流水懸浮固體平均值僅15 mg/L，遠低於園區標準300 mg/L；粒狀物濃度僅3 mg/Nm³，更顯著低於標準值100 mg/Nm³。公司並持續新增酸性氣體預處理系統、更新汙泥壓濾機，以降低製程對環境的影響。自2019年起，環球晶已連續五年認養苗栗竹南鎮海岸線，舉辦累計超過800人次淨灘活動；此外，環球晶也協助苗栗竹南塭內社區建置生態監測環境教育平台，守護環境並推動生物多樣性。

