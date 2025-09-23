遠傳跨足實體展演 多角化布局娛樂產業

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）宣布，遠傳friDay影音今年邁入第10年，更積極拓展娛樂版圖，從線上到線下、數位到實體，跨足演唱會、音樂劇與主題展覽，多角化布局娛樂產業。

遠傳23日宣布與錞藝音樂共同主辦「2025李聖傑 One Day直到那一天世界巡迴演唱會台北站」，這是情歌之王李聖傑出道26年來的首場小巨蛋演唱會，訂於12月27日，遠傳將提供用戶本場演唱會優先購票的禮遇，藉此深化品牌價值、為用戶帶來更豐富的娛樂生活。

近年遠傳跨界演唱會，投資會員專屬福利，引爆搶票熱潮。遠傳指出，鎖定演唱會投資市場，成效斐然。主辦的《2025蘇永康演唱會》於8月中開賣，同樣也提供遠傳用戶獨享優先購票福利，當日門票即刻售罄，展現強大號召力。

此外，遠傳表示，亦投資多場重量級演唱及粉絲活動，包括韓國男團INFINITE、歌手鄭容和演唱會、演員崔振赫見面會，以及本土大型音樂盛事《City Flow音樂節》，展現從數位跨界到實體舞台的企圖心，並與主辦單位攜手合作，提供用戶專屬購票禮遇。包含男神蘇志燮、玉澤演見、安孝燮、金秀賢、蕭煌奇、蔡琴、李玉璽、陳勢安、NIZIU、孝琳等知名藝人出演活動。

遠傳也首度將版圖延伸至劇場，首度跨界投資音樂劇《九月啊九月》，於8月8日在台北表演藝術中心盛大首演，支持台灣文化創意產業。近期遠傳總經理井琪以聯合出品人身分親臨現場，臺北市政府文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲、知名星座專家唐綺陽、POP Radio台長林書煒，以及U:NUS高有翔及吳昱廷、藝人孫協志、夏宇童、許富凱等名人一同觀賞《九月啊九月》。

遠傳表示，同時投資展覽活動精準鎖定話題主題，以「重質不重量」為核心。近期投資的《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》亞太巡迴數位藝術展於台北101盛大登場，在象徵G-DRAGON精神的「DAISY GARDEN」中設有7公尺高的巨型雛菊裝置藝術，成為熱門的打卡地點，虛實整合的多媒體展覽與周邊商品也吸引大批粉絲排隊入場。遠傳提供用戶專屬時段贈票方案及優惠購票福利，都在短時間領取或銷售一空。

遠傳持續布局多元娛樂版圖，從線上到線下，不僅積極主辦與投資演唱會、音樂劇與展覽，更為用戶提供優先購票、優惠方案、限量贈票等多樣福利，滿足不同用戶族群的娛樂需求，為探索新的營收來源跨出一大步，也為娛樂產業生態圈注入全新發展動能。

遠傳電信 演唱會

