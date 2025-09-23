快訊

輝達投資OpenAI 台灣微軟：將形成正向循環

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣微軟總經理卞志祥。記者吳凱中／攝影
輝達（NVIDIA）宣布將投資高達1,000億美元於人工智慧公司OpenAI，對此，台灣微軟總經理卞志祥23日指出，微軟跟OpenAI一直是非常緊密的夥伴關係，微軟同時也是OpenAI算力的首要供應者，輝達對OpenAI的投資將形成一個正向循環，樂見這樣的投資。

「DevDays Asia 2025 亞太技術年會」23日於台北登場。媒體詢問卞志祥有關輝達投資OpenAI案。

微軟是OpenAI最大金主兼主要雲端合作夥伴；對於輝達投資案，卞志祥指出，AI產業焦點從2到3年前的基礎設施轉向平台，現在又回到大型科技公司的投資，這說明AI的應用效益已被廣泛看見。

卞志祥表示，微軟跟OpenAI一直是非常緊密的夥伴關係，在技術及各種互相支援上，只要OpenAI有最新的模型，微軟能在第一時間透過自家平台提供給用戶。我們的客戶對算力需求不盡相同，模型的迭代現在是沒有絕對的領先者，他在不同場域運用有不同模式。

卞志祥舉例，微軟的Azure平台提供超過1萬種模型供客戶選擇，最常用的模型也超過1千種，我們可以依據客戶需求去推薦最適合的模型，所以我們跟OpenAI關係是第一個深化的轉變。

卞志祥分析，第二個是在算力需求上，微軟是OpenAI算力的首要供應者，儘管OpenAI在算力需求超出微軟預期供應能力時，可尋求其他資源，但目前微軟仍是OpenAI主要支持者。

卞志祥認為，輝達對OpenAI的投資將形成一個正向循環，由OpenAI發展模型，再透過微軟平台提供給產業使用，推動通用型AI的發展。

OpenAI與NVIDIA 23日宣布意向書，雙方將展開具里程碑意義的策略合作，為OpenAI新一代人工智慧基礎設施部署至少10百萬瓩（gigawatt）的NVIDIA系統，在部署超級智慧的目標下訓練並執行其新一代模型。

為支持包括資料中心與電力供應容量的部署，NVIDIA計畫在新系統部署期間，對OpenAI投資最高達1,000億美元。第一階段目標於2026年下半年上線，並採用NVIDIA Vera Rubin平台。

