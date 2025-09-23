Meta及宏達電等AI眼鏡受關注 法人看好PI材料供應商達邁
軟板上游PI膜材料獲得Meta及宏達電（2498）等公司的AI眼鏡供應設計採用，法人看好蘋果PCB軟板上游PI材料商達邁（3645）因市場新品推出對其相關產品需求期待升溫。不過，軟板市場仍在結構調整，達邁主力客戶仍為軟板廠，達邁近期並未更新營運展望。
先前市場熱炒折疊與AR眼鏡等題材，外界已看好達邁可望沾光市場趨勢，受惠終端應用驅動材料需求。
達邁今年第2季每股稅後純益0.16元低於去年同期，受到業外匯損干擾，上半年累計每股稅後純益為0.47元，也低於去年同期1.13元。
