台灣微軟總座卞志祥：輝達與OpenAI深化合作 再掀AI基礎建設投資熱潮
輝達（NVIDIA）宣布投資OpenAI 1000億美元，協布建AI基礎設施。台灣微軟總經理卞志祥今日出席年度「DevDays Asia 2025 亞太技術年會」後受訪表示，隨著人工智慧應用快速擴展，業界再度將資本支出焦點轉回基礎建設。卞志祥認為是這是AI平台應用效益已經顯現，特別是AI代理（Agent）的運用，不僅對產業帶來深遠影響，也逐漸滲透社會生活」。這股強勁需求，正驅動企業持續加碼投資雲端與算力。
卞志祥分析，微軟與OpenAI的策略夥伴關係被視為推動這波趨勢的核心。雙方自合作以來，始終維持緊密結盟，不僅在技術開發上互相支持，更在產品落地上同步推進。每當OpenAI推出最新基礎模型，例如近期的GPT-5，微軟都能在第一時間將技術導入旗下應用服務，並迅速推向市場。
他說，目前AI模型的迭代速度極快，各家並無絕對領先者，不同產業與場域需要不同大小與類型的模型。為了滿足需求，微軟Azure雲端平台已提供超過1萬種模型可供選擇，其中常用模型就超過1000種。透過這些資源，企業客戶能依照需求選擇或由微軟推薦最合適的模型，加速應用落地。
在算力支持方面，OpenAI長期以微軟為首選雲端夥伴。卞志祥指出，微軟是OpenAI首家也是最主要的算力供應者，能在第一時間滿足其訓練與推理需求。當OpenAI的算力需求超過單一地區或數據中心承載能力時，才會尋求更大規模的算力來源，但微軟仍是其基礎建設的核心。
值得注意的是，OpenAI近期也開始直接與基礎設施供應商展開合作，投入更大規模的算力建設。微軟並不將此視為競爭，而是認為這有助於AI生態加速成熟。
卞志祥表示：「不論是OpenAI持續開發新模型，或是推進通用型AI的發展，最大的受益者終將是產業。而透過微軟的平台，這些效益可以第一時間傳遞到企業端，形成正向循環。」
他觀察，這波投資熱潮顯示AI已進入「應用驅動基建」的新階段。隨著模型功能不斷擴展，企業不僅需要更多樣化的工具，也仰賴穩定、可擴展的雲端與算力支持。微軟與OpenAI的深化合作，正是這一趨勢的縮影。
卞志祥認為，微軟未來也會持續強化平台角色，讓更多產業能以更低門檻、更高效率導入AI。從基礎設施到應用層，AI生態的「投資—創新—落地」循環已經成形，對於NVIDIA投資OpenAI基礎設備，微軟樂見這樣的發展持續擴大。
