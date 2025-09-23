首創以量子為中心的超級運算 IBM與AMD打造超級運算全新架構

IBM與AMD日前宣布雙方將共同開發結合量子電腦與高效能運算 (HPC) 的次世代運算架構，即「以量子為中心的超級運算」 (quantum-centric supercomputing) 。這項合作憑藉IBM研發全球最高性能的量子電腦與相關軟體的能力，與AMD研發高效能運算與AI加速技術的優勢，雙方將一同打造可延展的開源運算平台，定義未來的運算架構。

IBM董事長暨執行長Arvind Krishna表示，透過研究如何讓 IBM 的量子電腦與 AMD 先進的高效能運算技術協作，雙方將建立一款強大的混合模式，以突破傳統運算的極限。AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士表示，高效能運算是解決全球最重大挑戰的基礎；AMD 與 IBM 合作探索高效能運算與量子科技的融合，此舉讓加速發現與創新的機會大增。

在以量子為中心的超級運算架構中，量子電腦與高效能運算及 AI 基礎設施協同運作，這些基礎設施通常由 CPU、GPU 及其他運算引擎支持。在這種混合模式中，問題的不同部分將由最適合的運算範式來處理；例如，量子電腦未來可以模擬原子與分子的運作，由 AI 賦能的傳統超級電腦負責處理海量的數據分析。這些技術結合後，將能以前所未有的速度與規模，解決現實世界的難題。

AMD 與 IBM 正在探索如何整合 AMD 的 CPU、GPU 和 FPGA 與 IBM 的量子電腦，以有效地加速發展新型演算法；而這類演算法是單靠任何一種運算範式都無法獨力辦到的。這項計畫也有助於推展 IBM在2029年推出大規模容錯型量子電腦的願景；因為AMD 的技術被認為可提供即時錯誤修正能力，那正是容錯型量子運算的關鍵。

雙方計劃在今 (2025) 年底前首次展示 IBM 量子電腦如何與 AMD 技術協同運作，部署「量子與古典」的混合運算流程。雙方也將探索如何藉由 Qiskit 等開放原始碼生態系，促進新演算法的開發與採用，進一步發揮以量子為中心的超級運算的優勢。