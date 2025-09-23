輝達宣布投資OpenAI 1000億美元 協助布建AI基礎建設

OpenAI 與輝達（ NVIDIA ）今日宣布意向書，雙方將展開具里程碑意義的策略合作，為OpenAI新一代人工智慧（AI）基礎設施部署至少 10百萬瓩（gigawatt）的NVIDIA系統，在部署超級智慧（superintelligence）的目標下訓練並執行其新一代模型。為支持包括資料中心與電力供應容量的部署，NVIDIA計畫在新系統部署期間，對 OpenAI 投資最高達1000億美元。

第一階段目標於2026年下半年上線，並採用 NVIDIA Vera Rubin 平台。NVIDIA與OpenAI期盼在未來數週內完成此策略合作新階段的細節。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「從第一台 DGX 超級電腦到 ChatGPT 的突破，NVIDIA 與 OpenAI 在過去十年間彼此砥礪。這次的投資與基礎設施合作代表下一個躍進：部署 10 百萬瓩運算能力以驅動下一個智慧的時代。」

OpenAI 共同創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman）表示：「一切都始於運算。運算基礎設施將成為未來經濟的基礎，我們將利用與 NVIDIA共同建構的資源，不僅推動新的 AI 突破，也能大規模賦能大眾與企業。」

OpenAI 共同創辦人暨總裁布羅克曼（Greg Brockman）說：「自 OpenAI 成立初期以來，我們便與 NVIDIA 保持緊密合作。我們利用其平台打造出每日數億人使用的 AI 系統。我們很高興能與 NVIDIA 部署 10 百萬瓩的運算資源，持續拓展智慧的尖端，並將這項技術的益處擴展至所有人。」

OpenAI 將與 NVIDIA 合作，作為OpenAI其 AI 工廠的擴展計畫的首選策略性運算與網路夥伴。雙方將共同協作最佳化 OpenAI 模型與基礎，以及NVIDIA硬體與軟體的發展規畫。