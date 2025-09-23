廣達AI 中心導入GitHub Copilot 助開發效率平均提升33%
廣達電腦總管理處資訊中心處長李振忠今日現身分享如何透露微軟AI軟體加速AI落地。他強調廣達近期在 AI 運用發展中心的推動下，成功導入微軟 GitHub Copilot，讓軟體工程團隊在程式開發效率、品質與滿意度上均獲顯著提升。根據公司內部調查，導入後整體開發效率平均提升達 33%。
李振忠回顧自身投入軟體開發的經歷說，他從國中時代購買 Apple II 開始接觸軟體，至今已有40年資歷，近30年服務於廣達，一路參與 ERP、供應鏈、雲端、行動化系統及 IT 架構建置。他笑言自己是「傳說中被 AI 取代的工程師」，但強調 AI 並非單純威脅，若善加運用反而能釋放人力，讓組織專注於更高價值的規劃與創新。
李振忠說，微軟 GitHub Copilot 的出現改變了開發工作模式。過去軟體工程師經常面臨語言切換、維護舊程式或應付主管催促進度的壓力，Copilot 則能隨時提供程式範例與建議，大幅減輕負擔。「導入第一天開始，使用人數不減反增，甚至同仁還主動要求升級版本，這在過去其他 AI 專案中是唯一的案例。」
李振忠分享廣達在導入過程中，採取「三步驟」策略：
首先，人才文化優先，讓員工理解 AI 帶來的機會、挑戰與風險，並建立共同語言；其次，實際落地，透過小型專案與案例，讓工程師親身體驗 AI 助力；最後，重塑工作模式，鼓勵團隊重新定義任務，跳脫單純自動化，加速創造新價值。
至於微軟 GitHub Copilot的實際效益，他歸納出六大面向：
一是提升開發效率，工程師在 Copilot 輔助下能更快完成任務，專注於設計與邏輯；二是 縮短學習曲線，對新進員工或跨語言、跨領域開發尤為有利；三是 提升程式品質，避免團隊程式碼參差不齊，減少錯誤與後續維護成本；四是 加速原型開發，專案初期即可快速生成測試版本，縮短產品上線時程；五是 強化安全與合規，經資安與 IT 架構單位驗證，敏感資料無外洩疑慮；六是 提升員工滿意度，開發人員擺脫瑣碎工作，能專注挑戰性任務，士氣與創造力同步提升。
李振忠強調，AI 技術與人的差距只會擴大，但這並不意味著取代，而是協助。「雖然 AI 取代了我很多程式工作，但它也讓我有更多時間去想像和規劃，幫助組織釋放人力，提升整體競爭力。」
最後他指出，企業若能以文化轉型為核心，讓員工信任並善用 AI 工具，就能在效率、品質與人才發展上取得雙贏。他並以GitHub Copilot 在廣達的成功案例，也為其他有志導入AI 的企業提供了可借鏡的方向。
