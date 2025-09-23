DevDays Asia十周年 微軟攜手企業、開發者與社群協力加速台灣AI落地

由數位發展部指導，數位發展部數位產業署與台灣微軟共同舉辦的「DevDays Asia 2025 亞太技術年會」今（23）日於台北盛大登場。今年適逢活動邁入第十週年，台灣微軟特別感謝數位發展部長期支持，讓這場技術盛會持續成為串聯全球技術與在地創新的交流平台，將全球最新雲端、AI 與數位科技帶進台灣，並透過產官學研與開發者社群的合作，推動人才培育、產業轉型與國際接軌。

歷經十年的累積，DevDays Asia 已是亞太區指標性的技術盛會，已是最具影響力的旗艦級 AI 年會之一。今年以「十年 AI 創動能，智慧 Agent 跨新界」為題，連續三天聚焦 AI 前瞻議題與多代理人（Multi-Agent）時代的最新趨勢，並邀集超過 20 名微軟總部重量級 AI 技術專家與會，分享最新觀點與應用。

台灣微軟總經理卞志祥表示：「DevDays Asia 邁入十週年、微軟全球慶祝成立五十週年、今年更是 AI 蓬勃發展的第三年！微軟不僅和台灣科技生態系一同成長，也見證無數企業完成數位轉型或實踐 AI 應用。企業組織型態正快速演進，從 AI 助手開始，進化到人機協作團隊，最終邁向由 AI Agents 自主執行的新模式。這是一場技術革命，更是企業文化與工作方式的全面轉型。正如同我們的執行長 Satya Nadella 所說：『如何在 AI 時代賦能？這不僅僅是為特定角色或任務打造工具，而是要打造能讓每個人創造自己工具的平台。這正是微軟推動的轉變 — 從軟體工廠，轉向智慧引擎。』台灣微軟聚焦 AI 轉型與資訊安全，並結合微軟在台區域資料中心與在地生態夥伴的力量，致力協助台灣產業與開發者，在這波 AI 浪潮中開創下一個十年的非凡成就。」

微軟表示，今年 DevDays Asia 三天活動涵蓋超過 60 場專題演講與五場線下工作坊，聚焦最受關注的 AI Agent 應用、可信任 AI、雲原生技術、微軟在台區域資料中心最佳實務，與生成式 AI 的最新應用場景。大會亦推出四大主題性活動，包括聚焦女性技術交流的「She Builds 社群夜」、由美國微軟工程團隊帶領的「Azure SQL 社群之夜」、專為學生打造的「Next Big AI 學子區」，以及結合衛星技術、SaaS 與 AI 的「DevStar 社群日」，進一步拓展開發者的交流場域。