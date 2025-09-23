輝達千億美元布局AI資料中心 電力需求爆發 潔淨能源ETF成市場新寵

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台幣計價的指數型ETF績效排名前15名（單位：元/百分比）。資料來源：CMoney 資料日期：2025.09.22
全球半導體龍頭輝達（NVIDIA）宣布斥資千億美元，協助OpenAI建造全球規模最大的AI資料中心，此舉不僅強化AI算力競賽的領導地位，更揭示AI技術背後的龐大電力需求挑戰。該資料中心預估用電量高達10吉瓦（GW），相當於10座核電廠的裝置容量，直接將「能源供應」推上AI時代的核心議題。市場資金開始聚焦潔淨能源產業，相關ETF成為盤面新亮點。

投信法人指出，「AI的盡頭是電力」已成市場共識。AI技術的快速進展，對電力供應的依賴程度不斷加深，輝達的超級資料中心計畫更凸顯了能源基礎設施的重要性。隨著AI技術加速滲透，供應鏈的投資價值正從終端應用轉向更上游的基礎設施。潔淨能源產業作為支撐AI發展的關鍵拼圖，已成為市場資金布局的主要方向之一。

從今年以來台股ETF績效表現來看，科技主題依然是市場焦點，例如「00877復華中國5G」與「00965元大航太防衛科技」分別繳出75.17％及49.21％的驚人漲幅。然而，資金輪動跡象明顯，能源相關ETF表現快速追趕，展現出強勁爆發力。「00899 FT潔淨能源」今年來上漲23.92％，近三個月漲幅達22.34％；「00920富邦ESG綠色電力」今年來報酬達22.02％，近三個月漲幅更擴大至27.44％，顯示市場資金已提前卡位AI發展不可或缺的能源板塊。

以甲骨文（Oracle）為例，因AI業務擴張導致電力需求急遽上升，該公司向燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy）採購自主供電系統，激勵布魯姆能源股價單日飆漲。而布魯姆能源正是「00899 FT潔淨能源」ETF的核心持股之一，顯示AI與潔淨能源的共生關係已在市場上獲得驗證。

FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊分析，AI驅動的電力求是明確的長線趨勢，預估未來數年全球電力需求將呈倍數增長，潔淨能源產業將迎來前所未有的市場空間。她指出，相關供應鏈在經歷前期調整後，其股價正開始反映由AI引爆的龐大能源需求，後市具高度成長潛力。

法人認為，相較於股價位階已高的AI概念股，潔淨能源與電力基礎設施的投資價值更具吸引力。隨著AI巨頭軍備競賽加速推進，電力需求只增不減，建議投資人可透過相關ETF進行分批布局，掌握此波由AI技術革命所驅動的能源新商機。

