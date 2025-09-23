快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達砸千億美元聯手OpenAI！10GW 算力、數百萬GPU全面啟動

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
輝達砸千億美元聯手OpenAI。路透
輝達砸千億美元聯手OpenAI。路透

繼掃進英特爾 50 億美元持股後，GPU 龍頭輝達（NVIDIA）再開大絕：於當地時間 22 日宣布與生成式 AI 開發商 OpenAI 簽署意向書，拋出最高 1,000 億美元計畫、啟動新一階段策略合作，將為 OpenAI 的次世代 AI 基礎設施部署逾 10GW（10 百萬瓩）等級的輝達系統、導入數百萬顆 GPU，直攻新一代模型訓練與推論，並朝超級智慧（superintelligence）應用加速衝刺。

輝達執行長黃仁勳指出，雙方十年來從 DGX 超級電腦到 ChatGPT 的里程碑一路合作，如今以 10 百萬瓩等級的運算能力作為下一個跳躍，為新一代智慧時代奠基。OpenAI 執行長阿特曼（Sam Altman）表示，運算基礎設施將成為未來經濟的地基，這次協作將用於推動新的 AI 突破並大規模賦能個人與企業。OpenAI 總裁 Greg Brockman 補充，OpenAI 自創立以來與輝達密切協作，這次擴張將把「智慧邊界」再推前並擴散其效益。

在合作模式上，OpenAI 將指定輝達為其 AI 工廠擴張的策略性運算與網路夥伴；雙方將共同最佳化 OpenAI 模型與基礎架構，以及輝達硬體與軟體的發展路線，形塑端到端的效能與效率。第一階段目標於 2026 年下半年上線，並採用輝達的Vera Rubin 平台。

此合作也與兩家公司既有的生態夥伴網路相互呼應，包括微軟、甲骨文、軟銀與星際之門（Stargate）夥伴等，目標是打造全球最先進、可迅速擴張的 AI 基礎設施。OpenAI 目前每週活躍使用者已逾 7 億，新資源到位後，預期將進一步支援快速成長的企業、開發者與中小企業使用情境。

OpenAI與輝達表示，雙方將在未來數週內敲定此一策略合作新階段的細節，並持續對外更新進度。

AI 輝達 GPU

延伸閱讀

睏飽數錢…台積電盤中噴1340元新天價！網：無腦買護國神山就對了

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

輝達千億美元投資震撼彈！00899受惠題材起飛…AI算力背後隱形贏家

相關新聞

輝達砸千億美元聯手OpenAI！10GW 算力、數百萬GPU全面啟動

繼掃進英特爾 50 億美元持股後，GPU 龍頭輝達（NVIDIA）再開大絕：於當地時間 22 日宣布與生成式 AI 開發...

廣達AI 中心導入GitHub Copilot 助開發效率平均提升33%

廣達電腦總管理處資訊中心處長李振忠今日現身分享如何透露微軟AI軟體加速AI落地。他強調廣達近期在 AI 運用發展中心的推...

DevDays Asia十周年 微軟攜手企業、開發者與社群協力加速台灣AI落地

由數位發展部指導，數位發展部數位產業署與台灣微軟共同舉辦的「DevDays Asia 2025 亞太技術年會」今（23）...

輝達千億美元布局AI資料中心 電力需求爆發 潔淨能源ETF成市場新寵

全球半導體龍頭輝達（NVIDIA）宣布斥資千億美元，協助OpenAI建造全球規模最大的AI資料中心，此舉不僅強化AI算力...

恩智浦與文曄科技四度攜手 點燃2025第十三屆梅竹黑客松創新熱潮

全球領先半導體公司恩智浦半導體（NXP） 再度攜手長期合作夥伴文曄科技（3036），參與由新竹市政府與國立清華大學、國立...

美矽光子技術先進 我可強化跨國科技合作

「矽光子技術可以降低能耗、增加傳輸速度，我國將從生醫與車用等產業切入！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。