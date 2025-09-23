輝達砸千億美元聯手OpenAI！10GW 算力、數百萬GPU全面啟動
繼掃進英特爾 50 億美元持股後，GPU 龍頭輝達（NVIDIA）再開大絕：於當地時間 22 日宣布與生成式 AI 開發商 OpenAI 簽署意向書，拋出最高 1,000 億美元計畫、啟動新一階段策略合作，將為 OpenAI 的次世代 AI 基礎設施部署逾 10GW（10 百萬瓩）等級的輝達系統、導入數百萬顆 GPU，直攻新一代模型訓練與推論，並朝超級智慧（superintelligence）應用加速衝刺。
輝達執行長黃仁勳指出，雙方十年來從 DGX 超級電腦到 ChatGPT 的里程碑一路合作，如今以 10 百萬瓩等級的運算能力作為下一個跳躍，為新一代智慧時代奠基。OpenAI 執行長阿特曼（Sam Altman）表示，運算基礎設施將成為未來經濟的地基，這次協作將用於推動新的 AI 突破並大規模賦能個人與企業。OpenAI 總裁 Greg Brockman 補充，OpenAI 自創立以來與輝達密切協作，這次擴張將把「智慧邊界」再推前並擴散其效益。
在合作模式上，OpenAI 將指定輝達為其 AI 工廠擴張的策略性運算與網路夥伴；雙方將共同最佳化 OpenAI 模型與基礎架構，以及輝達硬體與軟體的發展路線，形塑端到端的效能與效率。第一階段目標於 2026 年下半年上線，並採用輝達的Vera Rubin 平台。
此合作也與兩家公司既有的生態夥伴網路相互呼應，包括微軟、甲骨文、軟銀與星際之門（Stargate）夥伴等，目標是打造全球最先進、可迅速擴張的 AI 基礎設施。OpenAI 目前每週活躍使用者已逾 7 億，新資源到位後，預期將進一步支援快速成長的企業、開發者與中小企業使用情境。
OpenAI與輝達表示，雙方將在未來數週內敲定此一策略合作新階段的細節，並持續對外更新進度。
