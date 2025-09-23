恩智浦與文曄科技四度攜手 點燃2025第十三屆梅竹黑客松創新熱潮

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦台灣區資深業務經理涂靜涵（右二）頒發「2025梅竹黑客松恩智浦黑客組」第一名 – 國立清華大學的「3Some」團隊。該團隊作品同時榮獲2025 新竹X 梅竹黑客松梅竹大獎第二名的殊榮。圖／恩智浦提供
全球領先半導體公司恩智浦半導體（NXP） 再度攜手長期合作夥伴文曄科技（3036），參與由新竹市政府與國立清華大學、國立陽明交通大學合辦的「2025新竹X梅竹黑客松」創客競賽，於9月20日至9月21日在國立清華大學體育館舉辦，匯聚來自全國大專院校橫跨多個科系的243位學子、共54組隊伍熱情參與。

隨著邊緣運算與人工智慧快速融合的趨勢，善用邊緣運算與人工智慧、結合語音與影像等感測辨識，打造具實時反應能力的智慧創新應用，已成為新世代科技的核心課題。為此，今年恩智浦與文曄科技以「Edge AI 驅動未來智慧應用」為題，提供FRDM i.MX 93開發板為感測中心，以Wi-Fi方式連接諸如攝影鏡頭等各式感測器，讓學生能以業界級設備進行開發，並透過大數據與AI演算法的應用，進一步強化解決問題與創新實踐的能力。

歷經兩天緊湊而激烈的競賽後，最終由國立清華大學「3Some」隊伍以「THREElA AI」為題，開發出居家運動個人化AI教練，運用FRDM i.MX 93開發板的藍牙和神經處理單元技術，透過連接手錶實時監測使用者狀態，引導改進與完善動作和姿勢，精彩的創意勇奪2025梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名殊榮。來自國立陽明交通大學與國立臺灣大學學生所組成的「強硬兄弟」團隊憑藉「swing coach」作品，提出隨時幫助自己進行訓練的手機APP，能讓客製化 AI 教練陪練揮棒，並結合姿勢與動作評分，榮獲 2025梅竹黑客松恩智浦黑客組第二名。

此外，由國立清華大學與國立陽明交通大學學生共同組成的「我們便宜一百」隊伍，則以「SmartGuard」提案打造安裝於大門的智慧家門守衛，透過鏡頭監測與Wi-Fi傳輸至行動裝置，提升居家安全，獲得2025梅竹黑客松恩智浦黑客組第三名。值得一提的是，國立清華大學「3Some」隊伍的「THREElA AI」創意，同時獲得2025新竹X梅竹黑客松梅竹大獎第二名。

文曄董事長鄭文宗表示：「AI驅動的科技浪潮正席捲全球，生成式AI、智慧邊緣運算與自動化應用持續快速發展。今年文曄科技再度攜手恩智浦參與2025梅竹黑客松創客競賽，以『Edge AI驅動未來智慧應用』為命題。我們看見台灣青年善用邊緣運算與人工智慧，實現兼具實時反應與創新價值的智慧應用，展現出創意與產業需求緊密結合的強大實力。」

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示：「AI創新正以指數級速度成長，在邊緣部署人工智慧將加快決策速度、降低功耗，並增強資料隱私。因此，恩智浦今年第四度與文曄科技合作參與梅竹黑客松創客競賽，將恩智浦在邊緣處理領域的深厚技術向下扎根，透過梅竹黑客松，我們看到這不僅是一場競賽，更是一場Edge AI的實作演練，同時也是恩智浦『共生、共好、共創』核心價值的展現，我們期待持續藉由產業和學界的深度結合，激發出更多的創意，持續深耕台灣並推動整體生態系統創新。」

