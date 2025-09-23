美矽光子技術先進 我可強化跨國科技合作

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「矽光子技術可以降低能耗、增加傳輸速度，我國將從生醫與車用等產業切入！」中經院分析師林蒧均23日在研討會介紹說，美國的矽光子技術領先全球，且很多技術可由現有半導體廠處理；中經院院長連賢明指出，台灣在全球科技有領先地位，若能強化與他國科技合作，就不會成為大國競爭下的棋子。

矽光子潛力無限

中經院第二所分析師林蒧均表示，目前矽光子大多聚焦在「先進封裝」與「資料中心與HPC」等，但其實在通訊、光學感測、醫療與生物光子等還有不小發展潛力。她說，美國在矽光子的發展領先全球，在2021年後計畫與數量更是明顯成長，研究主題從早年的「核心元件技術」延伸到「跨領域應用」。

林蒧均指出，美國近三年矽光子的研究重點包括深度光電整合與高速互連，還有量子級光子技術的實用化；募資金額較高的新創則包含光學AI加速晶片（盼輔助或取代GPU）、可程式化多波長光子平台（降低能耗）等，且相關新技術可在現有半導體晶圓廠生產，我國可結合光電訊號轉換等技術，發展矽光子相關產業。

可開發封裝技術

由於賴政府推出「新AI十大建設」，林蒧均建議在矽光子產業上，可開發矽光子共同封裝（CPO）技術、超高速及低功耗的矽光子傳輸技術，以滿足AI高速運算需求；另外，矽光子技術可在生醫感測、自駕光學雷達等領域多元應用，高效通訊是未來值得關注的市場，台灣有相關廠商，且生醫與車用也會是未來的重點。

中經院院長連賢明表示，川普上任以來中經院很忙，從對等關稅、大而美法案、232條款等，可見川普的目標是希望關鍵產業回流美國，尤其是高階製造業回去美國。另外，除了製造業復興以外，美國與中國在科技上也激烈競爭，包括川普限制中國取得AI晶片，與台灣合作無人機，並希望透過韓國、日本復甦造船業。

連賢明說，但中國也有在綠能、電動車與無人機上領先全球，因此中美競爭已經成為未來10年要面對的問題，台灣坐擁科技優勢，如何與他國合作是台灣需要重視的議題。他強調，台灣雖小，很多人可能認為是大國競爭下的棋子，但台若倒向美、中某一邊，那一邊的獲勝機會就比較大，盼台灣不要妄自菲薄。

