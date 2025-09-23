美中競爭 連賢明：台灣不是棋子是地緣政治關鍵角色
美國總統川普高喊「讓美國再次偉大」，並持續打擊中國。中經院院長連賢明今天表示，美中競爭是未來十年仍須繼續面對的問題，但「不要覺得我們是被玩弄的棋子，我們在地緣政治競爭扮演非常關鍵的角色。」
中經院今天舉行「地緣政治下的科技布局與治理研討會」，連賢明致詞時表示，川普上任後動作頻頻，重要目標是讓關鍵製造業回流美國，不過中國現在於電動車、無人機領域實力堅強，美國意識到此事，對中國祭出許多限制，希望繼續維持美國科技優勢。
台灣夾在美中兩強之間，深陷地緣政治紛擾，不過連賢明說，「不要覺得我們是被玩弄的棋子，我們在地緣政治競爭，扮演非常關鍵的角色」。
連賢明指出，國際政經局勢不同於過往，台灣思考科技產業政策議題時，需要結合地緣政治思維，才能有更全面的政策，也不需要妄自菲薄，台灣雖小，但「我們倒向哪邊，那邊獲勝機率就會變大」。
連賢明說明，台灣、韓國、日本掌握全球高階製造業，因此在地緣政治競爭態勢中，角色相當關鍵。
中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國則說，在科技發展上，中國面臨美國與盟友的多元技術封鎖壁壘，因此透過彎道超車、換道超車兩種方式突圍。
鍾富國指出，由於美國政府封鎖先進製程設備，中國聚焦發展成熟製程，在2027年前，中國可能取代台灣，成為最大的成熟製程半導體製造國。中國可望以產能優勢，轉為戰略槓桿，透過成熟製程創造地緣價值。
鍾富國進一步表示，未來可能呈現一個世界、兩個系統樣貌，一是美國主導「從0到1」的源頭創新，靠著播種創新加上盟友市場，以「頂尖治天下」；中國則擅長「從1到N」的市場化，以深耕應用加上全球南方市場，採「便宜治百病」的形式。美國有先進製程，中國有基礎晶片，各自透過彼此優勢，互相制約。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言