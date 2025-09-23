美中競爭 連賢明：台灣不是棋子是地緣政治關鍵角色

快訊

中央社／ 台北23日電

美國總統川普高喊「讓美國再次偉大」，並持續打擊中國。中經院院長連賢明今天表示，美中競爭是未來十年仍須繼續面對的問題，但「不要覺得我們是被玩弄的棋子，我們在地緣政治競爭扮演非常關鍵的角色。」

中經院今天舉行「地緣政治下的科技布局與治理研討會」，連賢明致詞時表示，川普上任後動作頻頻，重要目標是讓關鍵製造業回流美國，不過中國現在於電動車、無人機領域實力堅強，美國意識到此事，對中國祭出許多限制，希望繼續維持美國科技優勢。

台灣夾在美中兩強之間，深陷地緣政治紛擾，不過連賢明說，「不要覺得我們是被玩弄的棋子，我們在地緣政治競爭，扮演非常關鍵的角色」。

連賢明指出，國際政經局勢不同於過往，台灣思考科技產業政策議題時，需要結合地緣政治思維，才能有更全面的政策，也不需要妄自菲薄，台灣雖小，但「我們倒向哪邊，那邊獲勝機率就會變大」。

連賢明說明，台灣、韓國、日本掌握全球高階製造業，因此在地緣政治競爭態勢中，角色相當關鍵。

中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國則說，在科技發展上，中國面臨美國與盟友的多元技術封鎖壁壘，因此透過彎道超車、換道超車兩種方式突圍。

鍾富國指出，由於美國政府封鎖先進製程設備，中國聚焦發展成熟製程，在2027年前，中國可能取代台灣，成為最大的成熟製程半導體製造國。中國可望以產能優勢，轉為戰略槓桿，透過成熟製程創造地緣價值。

鍾富國進一步表示，未來可能呈現一個世界、兩個系統樣貌，一是美國主導「從0到1」的源頭創新，靠著播種創新加上盟友市場，以「頂尖治天下」；中國則擅長「從1到N」的市場化，以深耕應用加上全球南方市場，採「便宜治百病」的形式。美國有先進製程，中國有基礎晶片，各自透過彼此優勢，互相制約。

美國 川普

