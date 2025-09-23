帆宣：在手訂單逾900億元創新高 能見度達2027年

台積電慈善基金會董事長張淑芬週三（9/17）出席由《今周刊》與《幸福熟齡》共同舉辦的2025年幸福熟齡論壇，在接受媒體訪問時，暢談她的生活哲學、公益推動與教育新角色。

2025-09-23 05:16