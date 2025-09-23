帆宣：在手訂單逾900億元創新高 能見度達2027年

快訊

中央社／ 新竹23日電

高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣指出，受惠半導體客戶積極擴產，目前訂單能見度已達2027年，在手訂單金額突破新台幣900億元，再創歷史新高。

帆宣表示，半導體廠客戶海內外擴產計畫明確，大舉釋出工程訂單，今年來在手訂單金額急遽增加，第1季約600多億元，目前已突破900億元規模，創下歷史新高。

帆宣指出，訂單能見度進一步拉長，已至2027年，這將有利於營運規劃，包括人力調派以及原物料儲備等方面。

帆宣今年累計前8月營收331.18億元，較去年同期減少17.91%，隨著時序逐漸步入傳統業績入帳旺季，營收可望攀升。

帆宣 半導體 營收

