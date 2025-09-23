更新到watchOS 26就能用！Apple Watch「睡眠分數」新功能助你好眠
現代人生活步調急促、面臨內外多重壓力，也讓睡眠障礙問題也變得越來越普遍。隨著watchOS 26正式上線，Apple Watch為用戶提供了全新「睡眠分數」功能，讓使用者能更清楚掌握每晚的睡眠品質。這項功能可說是對既有「睡眠追蹤」的進一步升級，透過多項數據進行分析，提供更具體且量化的結果，幫助使用者養成規律睡眠習慣，並提升日常健康管理。
與以往僅能看到睡眠時長與階段的資訊不同，這次Apple更參考美國睡眠醫學學會等權威機構的指引，「睡眠分數」會依據4大關鍵因素進行綜合評分，包括：實際睡眠時間、就寢時間的規律性、睡眠中醒來的頻率，搭配原本各個睡眠階段（淺眠、深眠、REM等）的數據，計算出綜合分數並分成5個等級，讓使用者快速判斷當晚睡眠狀況，同時也能清楚了解影響分數的具體原因。
「睡眠分數」會在使用者起床後約15分鐘自動生成，方便起床準備的同時檢視狀態。此外，所有數據都能同步至iPhone的「健康」App，使用者可在其中查看完整的睡眠紀錄，包括每晚的細節分析，以及週、月、半年等長期趨勢圖表，進一步追蹤睡眠變化，協助調整生活作息。
更棒的是，這項功能並不限於最新款的Apple Watch。只要手錶能升級至watchOS 26，並搭配更新至iOS 26的iPhone 11或後續機型，就能使用「睡眠分數」。支援的機型涵蓋Apple Watch Series 6以上、Apple Watch SE第2代或更新版本，以及所有Apple Watch Ultra機型。更貼心的是，這項功能不需要額外的感測器或硬體，支援的裝置即可直接啟用。
雖然可能有些人可能對於「打分數」感到壓力，但「睡眠分數」的設計不僅是為了監測，更是提供使用者明確的改善方向。透過評分與等級分類，使用者可以直接理解自己的睡眠表現，並嘗試調整生活習慣，例如固定就寢時間、減少夜間干擾，或延長深睡時段，以提升體力恢復與整體健康。只要戴著手錶入睡，一個晚上的時間即可獲得清楚的數據與趨勢，精神抖擻的一天，就從了解自己的睡眠品質開始。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言