中美競爭將持續 連賢明：台灣該思索扮演什麼角色
「川普2.0」成為當前全球經濟市場最大變數。中華經濟研究院院長連賢明23日表示，未來十年中美將繼續競爭，「台灣其實很小，但很關鍵，台灣若倒向哪一邊，獲勝機率變大。」所以不要認為是被玩弄的「棋子」，應該思索在地緣政治下中美兩強爭霸中，台灣該扮演什麼角色，如何跟人家合作。
連賢明在中經院所主辦「地緣政治下的科技布局與治理研討會」中指出， 23日就「超越CMOS/摩爾：國際標竿」、「AI的多元化演進與競合」、「半導體生態系變化」、「新興科技發展」四個主題中，找出台灣可以扮演什麼樣角色。
連賢明認為，大陸在綠能、電動車、無人機產業取得領導地位；川普的目的就是希望高階製造業回流美國，因此跟台灣合作無人機，希望透過韓國復甦美國造船業，進而與大陸進行競爭。川普「讓美國再次偉大（MAGA）」的理念，就是希望美國的供應鏈安全，能在中美爭霸當中持續勝出，所以結合科技經濟地緣政治去思考全面政策。」
中經院副院長王健全表示，台積電2奈米以下唯一競爭對手其實是川普，川普的個性十分有「彈性」，但不確定性高對資本市場而言，反而是最大的風險。
因此王健全認為，川普關稅這一波已經對台灣「傷筋動骨」，台灣的傳統產業這一波不只是要升級，還要跨域轉型，往成長性較高的行業發展，並與跟高科技鏈結在一起。
