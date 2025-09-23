快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

中美競爭將持續 連賢明：台灣該思索扮演什麼角色

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
美台談判關稅，中經院長連賢明認為，美國未來還會附加投資、採購等等條件。（本報資料照片）
美台談判關稅，中經院長連賢明認為，美國未來還會附加投資、採購等等條件。（本報資料照片）

川普2.0」成為當前全球經濟市場最大變數。中華經濟研究院院長連賢明23日表示，未來十年中美將繼續競爭，「台灣其實很小，但很關鍵，台灣若倒向哪一邊，獲勝機率變大。」所以不要認為是被玩弄的「棋子」，應該思索在地緣政治下中美兩強爭霸中，台灣該扮演什麼角色，如何跟人家合作。

連賢明在中經院所主辦「地緣政治下的科技布局與治理研討會」中指出， 23日就「超越CMOS/摩爾：國際標竿」、「AI的多元化演進與競合」、「半導體生態系變化」、「新興科技發展」四個主題中，找出台灣可以扮演什麼樣角色。

連賢明認為，大陸在綠能、電動車、無人機產業取得領導地位；川普的目的就是希望高階製造業回流美國，因此跟台灣合作無人機，希望透過韓國復甦美國造船業，進而與大陸進行競爭。川普「讓美國再次偉大（MAGA）」的理念，就是希望美國的供應鏈安全，能在中美爭霸當中持續勝出，所以結合科技經濟地緣政治去思考全面政策。」

中經院副院長王健全表示，台積電2奈米以下唯一競爭對手其實是川普，川普的個性十分有「彈性」，但不確定性高對資本市場而言，反而是最大的風險。

因此王健全認為，川普關稅這一波已經對台灣「傷筋動骨」，台灣的傳統產業這一波不只是要升級，還要跨域轉型，往成長性較高的行業發展，並與跟高科技鏈結在一起。

川普 美國

延伸閱讀

川普：B肝疫苗別急打 止痛藥恐與兒童自閉症風險相關

馬克宏聯大宣布承認巴勒斯坦 以色列可能反擊曝光

TikTok最快本周簽協議 美國政府不持股、不入董事會

TikTok協議最快本周簽署 白宮：由美國投資方持有

相關新聞

更新到watchOS 26就能用！Apple Watch「睡眠分數」新功能助你好眠

現代人生活步調急促、面臨內外多重壓力，也讓睡眠障礙問題也變得越來越普遍。隨著watchOS 26正式上線，Apple W...

記憶體狂潮 這檔股漲419%！謝金河：1顆HBM讓南韓變台最大逆差國…大量進口原因曝光

一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國！

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

台積電慈善基金會董事長張淑芬週三（9/17）出席由《今周刊》與《幸福熟齡》共同舉辦的2025年幸福熟齡論壇，在接受媒體訪問時，暢談她的生活哲學、公益推動與教育新角色。

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

台積電2奈米訂單超旺，晶圓檢測設備大廠科磊（KLA）高層爆料，台積電已有15家2奈米客戶，當中十家來自高速運算（HPC）...

聯發科：旗艦晶片市占 衝40%

聯發科昨（22）日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，大搶旗艦級（...

台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵

台積電2奈米製程量產在即，傳出已有15家大廠要採用，強勁需求不僅帶旺台積電自家營運，其關鍵耗材協力廠營運也將大放異彩，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。