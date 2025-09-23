快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

智慧倉儲機器人 2025~2030年進入規模化階段

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

在全球電商規模擴張與物流需求持續升溫的基礎上，智慧倉儲機器人市場正快速成長，並以自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot；AMR）為主力，逐漸成為倉儲自動化與智慧化的核心設備。DIGITIMES預估，全球智慧倉儲機器人市場規模將自2019年的20億美元，成長至2030年的220億美元，年均複合成長率（CAGR）達24.36%。另一方面，近年台廠在智慧倉儲機器人供應鏈中，已具備從零組件、工業電腦平台到整機與系統整合的競爭優勢，台廠逐步從單一零件供應商朝向「解決方案推動者」轉型。

因電商規模持續擴大帶動即時配送需求，倉儲效率成為競爭關鍵。AMR具備高彈性與自主導航能力，能因應庫存單位（SKU）多樣化與動態調度需求，被廣泛應用於電商物流中心、製造業內部物流、生鮮冷鏈與醫療配送等場域。相較於無人搬運車（Automated Guided Vehicle；AGV），AMR不需依賴固定軌跡，部署更具彈性，並可透過AI與邊緣運算技術實現群體協作與智慧調度，成為智慧物流的核心節點，也因此，AMR在倉儲場域逐步超越AGV，AMR的市場規模CAGR預計也將高於AGV。

此外，技術演進更加速AMR滲透率，包括5G通訊、AI視覺辨識及同步定位與地圖建構導航技術，幫助AMR在複雜環境中即時反應並優化路徑。同時，AMR逐漸具備模組化能力，能整合揀選、分揀與出貨流程，提升倉儲作業效率。隨著機器人即服務（Robotics as a Service；RaaS）模式興起，導入產業應用的門檻降低，中小型物流商與製造業者也能享有智慧倉儲效益。

DIGITIMES觀察，全球智慧倉儲機器人（AGV與AMR）市場呈現高速成長狀態，自2019年約20億美元，快速成長至2024年的54億美元，CAGR達22%。展望2025~2030年，全球智慧倉儲機器人市場可望延續強勁成長動能，關鍵因素包含：一、全球電商規模擴張，跨境電商與即時配送需求對倉儲效率要求更高；二、即時物流與快速到貨已成為消費者標配需求，迫使物流業者加速自動化進程；三、勞動力成本上升與人力短缺問題，促使企業必須依靠AGV與AMR補充人力缺口，尤其在美國、歐洲與日本等高齡化社會，倉儲業者更傾向透過自動化降低對人力的依賴。

全球智慧倉儲機器人供應鏈呈現「技術集中、零組件供應碎片化」的雙重格局，中美歐日主導高階技術與部署經驗，而台廠則在感測器、工業電腦與系統整合領域具備深厚基礎。透過ODM、模組供應與垂直應用布局，台灣業者有機會從單一面向的零組件供應商，轉型為智慧倉儲解決方案推動者，在全球AMR供應鏈中扮演關鍵角色。

機器人 跨境電商

延伸閱讀

中歐北極快航福州啟航

建新擴建台北港倉庫

中俄打造北極航道抗美 拚6年內通航

蝦皮在星國打造特色物流

相關新聞

更新到watchOS 26就能用！Apple Watch「睡眠分數」新功能助你好眠

現代人生活步調急促、面臨內外多重壓力，也讓睡眠障礙問題也變得越來越普遍。隨著watchOS 26正式上線，Apple W...

記憶體狂潮 這檔股漲419%！謝金河：1顆HBM讓南韓變台最大逆差國…大量進口原因曝光

一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國！

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

台積電慈善基金會董事長張淑芬週三（9/17）出席由《今周刊》與《幸福熟齡》共同舉辦的2025年幸福熟齡論壇，在接受媒體訪問時，暢談她的生活哲學、公益推動與教育新角色。

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

台積電2奈米訂單超旺，晶圓檢測設備大廠科磊（KLA）高層爆料，台積電已有15家2奈米客戶，當中十家來自高速運算（HPC）...

聯發科：旗艦晶片市占 衝40%

聯發科昨（22）日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，大搶旗艦級（...

台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵

台積電2奈米製程量產在即，傳出已有15家大廠要採用，強勁需求不僅帶旺台積電自家營運，其關鍵耗材協力廠營運也將大放異彩，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。