智慧倉儲機器人 2025~2030年進入規模化階段

在全球電商規模擴張與物流需求持續升溫的基礎上，智慧倉儲機器人市場正快速成長，並以自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot；AMR）為主力，逐漸成為倉儲自動化與智慧化的核心設備。DIGITIMES預估，全球智慧倉儲機器人市場規模將自2019年的20億美元，成長至2030年的220億美元，年均複合成長率（CAGR）達24.36%。另一方面，近年台廠在智慧倉儲機器人供應鏈中，已具備從零組件、工業電腦平台到整機與系統整合的競爭優勢，台廠逐步從單一零件供應商朝向「解決方案推動者」轉型。

因電商規模持續擴大帶動即時配送需求，倉儲效率成為競爭關鍵。AMR具備高彈性與自主導航能力，能因應庫存單位（SKU）多樣化與動態調度需求，被廣泛應用於電商物流中心、製造業內部物流、生鮮冷鏈與醫療配送等場域。相較於無人搬運車（Automated Guided Vehicle；AGV），AMR不需依賴固定軌跡，部署更具彈性，並可透過AI與邊緣運算技術實現群體協作與智慧調度，成為智慧物流的核心節點，也因此，AMR在倉儲場域逐步超越AGV，AMR的市場規模CAGR預計也將高於AGV。

此外，技術演進更加速AMR滲透率，包括5G通訊、AI視覺辨識及同步定位與地圖建構導航技術，幫助AMR在複雜環境中即時反應並優化路徑。同時，AMR逐漸具備模組化能力，能整合揀選、分揀與出貨流程，提升倉儲作業效率。隨著機器人即服務（Robotics as a Service；RaaS）模式興起，導入產業應用的門檻降低，中小型物流商與製造業者也能享有智慧倉儲效益。

DIGITIMES觀察，全球智慧倉儲機器人（AGV與AMR）市場呈現高速成長狀態，自2019年約20億美元，快速成長至2024年的54億美元，CAGR達22%。展望2025~2030年，全球智慧倉儲機器人市場可望延續強勁成長動能，關鍵因素包含：一、全球電商規模擴張，跨境電商與即時配送需求對倉儲效率要求更高；二、即時物流與快速到貨已成為消費者標配需求，迫使物流業者加速自動化進程；三、勞動力成本上升與人力短缺問題，促使企業必須依靠AGV與AMR補充人力缺口，尤其在美國、歐洲與日本等高齡化社會，倉儲業者更傾向透過自動化降低對人力的依賴。

全球智慧倉儲機器人供應鏈呈現「技術集中、零組件供應碎片化」的雙重格局，中美歐日主導高階技術與部署經驗，而台廠則在感測器、工業電腦與系統整合領域具備深厚基礎。透過ODM、模組供應與垂直應用布局，台灣業者有機會從單一面向的零組件供應商，轉型為智慧倉儲解決方案推動者，在全球AMR供應鏈中扮演關鍵角色。