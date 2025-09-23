聽新聞
AI 造浪 載板三雄利多
日本IC載板大廠挹斐電（ibiden）社長河島浩二接受日媒專訪表示，生成式AI伺服器對載板需求激增，預估今年度將比去年度「增長近一倍」，因應這波熱潮，挹斐電將擴大生產用於生成式AI伺服器的IC載板，目標2027年產量增至目前的2.5倍，屆時營收力拚翻增近一倍。
法人指出，挹斐電為輝達先進半導體晶片封裝基板主要供應商，在業界具指標地位。
挹斐電看旺AI帶動載板需求激增並規劃大擴產，台廠載板三雄欣興（3037）、南電、景碩後市同步看俏。
外資指出，AI伺服器需求持續增溫，預期今年底BT載板及高階ABF載板都將供不應求。
河島表示，挹斐電看好生成式AI伺服器相關的載板需求，預估今年度將比去年度「增長近一倍」，並正透過交換設備的方式，將生產IC載板的廠房數量從兩座工廠的三座廠房，擴大為三座工廠的五座廠房，以支應市場強勁需求。
挹斐電管理層更直言，當下AI用載板供不應求，熱度至少延續到明年。
