快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 造浪 載板三雄利多

經濟日報／ 編譯易起宇、記者朱子呈／綜合報導

日本IC載板大廠挹斐電（ibiden）社長河島浩二接受日媒專訪表示，生成式AI伺服器對載板需求激增，預估今年度將比去年度「增長近一倍」，因應這波熱潮，挹斐電將擴大生產用於生成式AI伺服器的IC載板，目標2027年產量增至目前的2.5倍，屆時營收力拚翻增近一倍。

法人指出，挹斐電為輝達先進半導體晶片封裝基板主要供應商，在業界具指標地位。

挹斐電看旺AI帶動載板需求激增並規劃大擴產，台廠載板三雄欣興（3037）、南電、景碩後市同步看俏。

外資指出，AI伺服器需求持續增溫，預期今年底BT載板及高階ABF載板都將供不應求。

河島表示，挹斐電看好生成式AI伺服器相關的載板需求，預估今年度將比去年度「增長近一倍」，並正透過交換設備的方式，將生產IC載板的廠房數量從兩座工廠的三座廠房，擴大為三座工廠的五座廠房，以支應市場強勁需求。

挹斐電管理層更直言，當下AI用載板供不應求，熱度至少延續到明年。

AI 伺服器

延伸閱讀

輝達攜手阿布達比研究院 成立AI與機器人實驗室

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

輝達攻自駕小黃 感測元件與鏡頭應用最關鍵 同欣電、亞光等受惠

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

相關新聞

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

台積電2奈米訂單超旺，晶圓檢測設備大廠科磊（KLA）高層爆料，台積電已有15家2奈米客戶，當中十家來自高速運算（HPC）...

記憶體狂潮 這檔股漲419%！謝金河：1顆HBM讓南韓變台最大逆差國…大量進口原因曝光

一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國！

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

台積電慈善基金會董事長張淑芬週三（9/17）出席由《今周刊》與《幸福熟齡》共同舉辦的2025年幸福熟齡論壇，在接受媒體訪問時，暢談她的生活哲學、公益推動與教育新角色。

聯發科：旗艦晶片市占 衝40%

聯發科昨（22）日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，大搶旗艦級（...

台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵

台積電2奈米製程量產在即，傳出已有15家大廠要採用，強勁需求不僅帶旺台積電自家營運，其關鍵耗材協力廠營運也將大放異彩，包...

聯發科露口風…加入美國製造行列

聯發科資深副總經理徐敬全昨（22）日表示，因應美國客戶車用及敏感性較高的產品需要，聯發科準備至台積電美國亞利桑那州廠投片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。