聯發科露口風…加入美國製造行列

聯發科（2454）資深副總經理徐敬全昨（22）日表示，因應美國客戶車用及敏感性較高的產品需要，聯發科準備至台積電美國亞利桑那州廠投片。

他並強調，聯發科與英特爾晶圓代工合作仍照進度進行，不排斥進一步策略合作。

這是聯發科首度透露口風，將加入台積電「美國製造」行列。徐敬全說，這樣的策略一方面是期望在美國當地生產，另方面也是考量未來半導體關稅的影響性。

聯發科先前已宣布，首款採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已完成設計定案（Tape out），成為首批採用台積電2奈米製程的大廠之一。徐敬全強調，聯發科持續與台積電保持緊密合作，2奈米晶片將在明年第3季底、第4季量產。