經濟日報／ 記者鐘惠玲李孟珊／台北報導

聯發科（2454）資深副總經理徐敬全昨（22）日表示，因應美國客戶車用及敏感性較高的產品需要，聯發科準備至台積電美國亞利桑那州廠投片。

他並強調，聯發科與英特爾晶圓代工合作仍照進度進行，不排斥進一步策略合作。

這是聯發科首度透露口風，將加入台積電「美國製造」行列。徐敬全說，這樣的策略一方面是期望在美國當地生產，另方面也是考量未來半導體關稅的影響性。

聯發科先前已宣布，首款採用台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片（SoC）已完成設計定案（Tape out），成為首批採用台積電2奈米製程的大廠之一。徐敬全強調，聯發科持續與台積電保持緊密合作，2奈米晶片將在明年第3季底、第4季量產。

台積電 聯發科 美國

相關新聞

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

台積電2奈米訂單超旺，晶圓檢測設備大廠科磊（KLA）高層爆料，台積電已有15家2奈米客戶，當中十家來自高速運算（HPC）...

記憶體狂潮 這檔股漲419%！謝金河：1顆HBM讓南韓變台最大逆差國…大量進口原因曝光

一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國！

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

台積電慈善基金會董事長張淑芬週三（9/17）出席由《今周刊》與《幸福熟齡》共同舉辦的2025年幸福熟齡論壇，在接受媒體訪問時，暢談她的生活哲學、公益推動與教育新角色。

聯發科：旗艦晶片市占 衝40%

聯發科昨（22）日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，大搶旗艦級（...

台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵

台積電2奈米製程量產在即，傳出已有15家大廠要採用，強勁需求不僅帶旺台積電自家營運，其關鍵耗材協力廠營運也將大放異彩，包...

聯發科露口風…加入美國製造行列

聯發科資深副總經理徐敬全昨（22）日表示，因應美國客戶車用及敏感性較高的產品需要，聯發科準備至台積電美國亞利桑那州廠投片...

