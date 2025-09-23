快訊

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
台積電。 記者朱曼寧／攝影
台積電。 記者朱曼寧／攝影

台積電（2330）2奈米訂單超旺，晶圓檢測設備大廠科磊（KLA）高層爆料，台積電已有15家2奈米客戶，當中十家來自高速運算（HPC）領域。這意味AI相關應用大舉推升台積電2奈米需求，台積電大咬AI紅利之際，2奈米也成為新世代製程的核心動能。

這是業界首次出現具名消息來源揭露台積2奈米客戶數的談話，業界高度關注。對於科磊高層爆料內容，至昨（22）日截稿前，台積電尚未回應。

台積電先進製程持續發威，市場按讚，昨日股價收歷史新天價1,295元，上漲30元，漲幅2.37%，市值衝上33.58兆元，同寫新猷。台積電周一ADR早盤漲約1.8%。

科技媒體《Wccftech》報導，科磊財務長希金斯（Bren Higgins）在最新談話中透露，「我們現在看到，台積電N2節點約有15家客戶在進行設計，其中約十家來自高速運算領域，這對性能要求非常嚴苛。」

報導指出，台積電2奈米產量將顯著高於3奈米，主要歸功其定價策略更具吸引力，同時吸引到高速運算客戶加入。

報導分析，這意味台積電2奈米不僅需求強勁，AI產業也將占其中極大比重。雖然希金斯沒有透露具體客戶名單，業界預期，包括蘋果、聯發科、超微、輝達、高通、Google、博通、亞馬遜、邁威爾、Meta、微軟、OpenAI等，「只要你想得到和AI應用有關的科技大廠」，都是台積電2奈米的客戶。

台積電對2奈米製程深具信心，董事長魏哲家先前已公開表態：「2奈米需求將會超越其前一代製程，預計將為公司提供穩定的業務基礎和五年內可持續成長。」

台積電初期2奈米產線將橫跨台灣四個主要晶圓廠區，地點位於新竹寶山及高雄。為滿足客戶需求，台積電積極擴產，預計到2026年，2奈米月產能將達10萬片。

台積電預期，與3奈米相比，2奈米展現顯著的效能和功耗優勢，在保持相同電壓條件下，2奈米功耗減少24%至35%；若以提升效能為目標，2奈米最高可達15%的效能程長；電晶體密度方面，2奈米電晶體密度亦有所提升，達到1.15倍的成長。

