TV 備貨潮、陸廠減產保價效益 面板雙虎出運 今年會「盈」
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布報告指出，電視品牌客戶第3季開始針對年末促銷預作準備，加上部分代理商也啟動增強備貨作業，雙雙帶動電視面板整體需求動能轉強，伴隨陸廠減產保價效益延續，最新電視面板報價持穩。
展望第4季，電視面板供需持平，市況維持健康良性發展，價格可望持續穩健，讓面板雙虎友達（2409）、群創吞下定心丸。隨報價持穩態勢延續，法人預估雙虎下半年獲利可期，就2025年全年來看，友達可望終結連三年虧損，繳出年度轉盈的成績單，群創更有望連續兩年賺錢。
回顧近期面板市場發展，在大陸面板廠控產控銷的減產效果顯著帶動下，讓電視面板8月起價格止跌，集邦指出，面板廠持續規劃10月減產措施，以控產措施穩定市場，讓9月的電視面板報價維持平盤。
集邦科技研究副總范博毓指出，電視品牌客戶第3季開始針對年末促銷預作準備，加上部分代理商也啟動增強備貨作業，雙雙帶動電視面板整體需求動能轉強。觀察9月整體備貨動能，仍處於穩定水準。
此外，IT用面板9月報價估計也會呈現持平的穩定走勢，需留意的是筆電用面板，預期第4季市場需求明顯轉弱，恐將出現跌價壓力。
監視器面板方面，僅管主流尺寸格供應吃緊，品牌客戶仍不願意在價格讓步，致價格難以上漲，買賣雙方於維持價格穩定達成共識。范博毓估計，9月監視器面板價格持平。
另一家研調機構Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，以往面板供需主要受到季節性景氣循環影響，2024年起面板廠與整機廠之間博弈白熱化。
謝勤益分析，大陸面板廠挾產能絕對優勢（LCD市占率近八成），當需求不好立即調降產能利用率，透過「控產、控銷」方式讓價格回穩；整機廠則以減單因應，避免面板過度漲價，讓面板供需出現新秩序，轉為由製造和採購帶來的循環，價格也從波動劇烈轉為穩定。
