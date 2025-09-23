台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵

台積電（2330）2奈米製程量產在即，傳出已有15家大廠要採用，強勁需求不僅帶旺台積電自家營運，其關鍵耗材協力廠營運也將大放異彩，包括昇陽半、中砂、光洋科等受惠最大。

法人指出，昇陽半、中砂、光洋科在台積電先進製程推進扮演不可或缺要角，隨著台積電2奈米接單熱轉，未來成長動能同步看漲。

昇陽半主要提供晶圓再生及晶圓薄化製程服務，其中，晶圓再生是利用特用化學品，將客戶晶圓進行酸洗、拋光與清洗，使其回復至高潔淨度，再交回晶圓代工廠使用。

昇陽半指出，半導體製程愈先進，對再生晶圓需求愈高。舉例來說，28奈米製程的投片與再生晶圓比率約為1：0.8，進入5奈米、3奈米及2奈米後，比率將提高至1：2.2，甚至1：2.6至2.7，顯示先進製程對再生晶圓需求顯著增加。法人預期，昇陽半因技術領先可望搶占先機，在產能建置完成後優先享有擴產紅利。

中砂在2奈米製程中，提供鑽石碟這項關鍵耗材。法人指出，中砂在台積電2奈米製程市占率已逾80%，顯示其在產業中的領導地位。

除了來自台積電的穩固訂單，中砂的美系整合元件廠（IDM）客戶對其數款鑽石碟產品也已進入驗證階段，為公司業務帶來潛在成長動能。

業界分析，每個世代製程的提升，都會增加化學機械平坦化（CMP）的研磨步驟。例如，台積電A16製程的CMP層數達到77道，遠高於5奈米的30至40道，當製程從3奈米推進至2奈米時，將直接帶動鑽石碟及研磨墊等耗材用量大幅提升。

光洋科在台積電2奈米量產中也扮關鍵角色。隨著台積電積極衝刺2奈米產能，對靶材的需求同步激增，光洋科作為主要供應商，營運前景看俏。法人預期，光洋科在先進靶材領域的技術優勢，不僅能滿足台積電3奈米製程的供應，更有望在2奈米製程中取得重要地位。