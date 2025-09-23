台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵
台積電（2330）2奈米製程量產在即，傳出已有15家大廠要採用，強勁需求不僅帶旺台積電自家營運，其關鍵耗材協力廠營運也將大放異彩，包括昇陽半、中砂、光洋科等受惠最大。
法人指出，昇陽半、中砂、光洋科在台積電先進製程推進扮演不可或缺要角，隨著台積電2奈米接單熱轉，未來成長動能同步看漲。
昇陽半主要提供晶圓再生及晶圓薄化製程服務，其中，晶圓再生是利用特用化學品，將客戶晶圓進行酸洗、拋光與清洗，使其回復至高潔淨度，再交回晶圓代工廠使用。
昇陽半指出，半導體製程愈先進，對再生晶圓需求愈高。舉例來說，28奈米製程的投片與再生晶圓比率約為1：0.8，進入5奈米、3奈米及2奈米後，比率將提高至1：2.2，甚至1：2.6至2.7，顯示先進製程對再生晶圓需求顯著增加。法人預期，昇陽半因技術領先可望搶占先機，在產能建置完成後優先享有擴產紅利。
中砂在2奈米製程中，提供鑽石碟這項關鍵耗材。法人指出，中砂在台積電2奈米製程市占率已逾80%，顯示其在產業中的領導地位。
除了來自台積電的穩固訂單，中砂的美系整合元件廠（IDM）客戶對其數款鑽石碟產品也已進入驗證階段，為公司業務帶來潛在成長動能。
業界分析，每個世代製程的提升，都會增加化學機械平坦化（CMP）的研磨步驟。例如，台積電A16製程的CMP層數達到77道，遠高於5奈米的30至40道，當製程從3奈米推進至2奈米時，將直接帶動鑽石碟及研磨墊等耗材用量大幅提升。
光洋科在台積電2奈米量產中也扮關鍵角色。隨著台積電積極衝刺2奈米產能，對靶材的需求同步激增，光洋科作為主要供應商，營運前景看俏。法人預期，光洋科在先進靶材領域的技術優勢，不僅能滿足台積電3奈米製程的供應，更有望在2奈米製程中取得重要地位。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言