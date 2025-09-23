佳世達小資金投資 瞄準多元領域

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達（2352）董事長陳其宏上台後提出集團「大艦隊」策略，並持續透過投資併購壯大營運規模；不過，相較於過往大手筆投資併購，近年陳其宏改變策略，不以大資金收購入主公司為主，而是以小資金靈活投資，並跨入更多元領域，涵蓋無人機、生技醫療等新事業。

佳世達集團透過投資併購方式，大艦隊的企業家數從2013年的72家，目前已超過200多家，上市櫃公司也逾15家，並持續增加。

今年佳世達集團的投資戰果輝煌，包含投資擎壤科技及翔隆兩家無人機應用公司，主攻商用市場，鎖定智慧農業、國土巡航、環境監測、智慧巡檢等需求；生技醫療領域，專注於精準醫療與生物製劑的陞醫生物科技，上個月宣布獲得佳世達集團策略投資。

此外，佳世達過去的大額投資，偏好取得公司主導權，但近年的投資案改為更彈性的策略投資方式。

佳世達 併購

