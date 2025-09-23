佳世達結親 旗下拍檔科技入股欣技 衝刺智慧零售

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
佳世達董事長陳其宏。 （聯合報系資料庫）
佳世達（2352）集團再度出手投資併購，旗下智慧零售解決方案供應商拍檔科技昨（22）日宣布，與自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技達成策略合作，雙方將整合AI智慧零售科技、AIDC技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，打造更高效與智能化的解決方案。

據悉，此次合作亦透過策略投資深化夥伴關係，拍檔科技已入股欣技，成為公司前五大股東。

拍檔並未公布本次投資欣技金額及持股。據了解，拍檔總投資欣技金額未達3億元投資公告門檻，但其持股已達欣技前五大股東之列。根據公開資料顯示，目前欣技最大股東為董事長兼總經理廖宜彥、持股9.79%，其次為董事林永發9.66%。

業界評估，以佳世達集團投資個性偏好占主導權來看，目前持有欣技股權偏少，應是雙方合作仍處於初期階段，待合作順利後，後續不排除增持股權。

拍檔與欣技都指出，合作重點鎖定智慧便利商店、智慧超市與智慧餐飲等垂直行業應用。拍檔在AI賦能智慧門市方案具備優勢，欣技則憑藉OCR掃描技術深耕市場。透過技術互補，將協助零售業者提升營運效率，並優化直客體驗。

海外市場布局方面，雙方將以交叉銷售與資源整合推動「三贏模式」，提供跨國直客更多加值服務。欣技將協助拍檔拓展澳洲、泰國與印度等地市場；在歐洲與英國市場，拍檔將憑藉既有生態圈優勢，協助欣技推進業務整合；北美與日本市場則透過後勤資源共享與合資合作，建立更具綜效的國際網絡。

業者表示，未來將持續透過美國NRF、德國EuroShop與台北國際電腦展（Computex）等國際大型零售科技展會，聯合展示整體解決方案，展現團隊整合戰力，進一步強化全球品牌影響力。


