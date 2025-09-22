和碩再度處分立訊持股 處分利益為5.47億元
和碩（4938）本季再次出手處分立訊精密持股，22日代子公司昌碩科技（上海）公告處分立訊精密持股，交易總金額為人民幣2.13億元（約新台幣8.73億元），處分利益為人民幣約1.34億元（約新台幣5.47億元），對此，和碩表示，主要是實現投資收益。
昌碩科技處分立訊精密持股，數量為3,500,000股，每單位價格平均約人民幣60.95元（約新台幣249元），交易總金額為人民幣2.13億元，處分利益為人民幣約1.34億元。
迄目前為止，和碩累積持有立訊精密8,154,005股，換算金額約為13.33億元，持股比例為0.11%。
和碩今年第3季持續處分業外持股，4日昌碩才處分所持有的立訊精密314萬股，處分平均單價約人民幣45.2元（約新台幣185元），處分總金額約人民幣1.42億元（約新台幣5.81億元），處分利益約人民幣7,053萬元（約新台幣2.89億元），主要是為了實現投資收益。
