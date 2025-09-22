仁寶傳獲戴爾千億元大單 AI伺服器布局加速轉型起飛

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

自從2023年AI狂潮席捲全球後，緯創（3231）、廣達（2382）、鴻海（2317）等電子五哥成員紛紛迎來高光時刻，在AI伺服器的帶動下開始高速成長，而仁寶（2324）因為伺服器比重較低而逐漸落後其他成員。不過仁寶即將迎來重大轉變，有媒體報導，仁寶接獲戴爾千億元訂單，成為AI伺服器新進寵兒。

目前仁寶的AI伺服器營收比重僅占低個位數，客戶集中在二、三線CSP廠，產品以AMD MI350系列為主，相較於廣達、鴻海等主力供應商略顯落後，不過公司表示，預期年底將會開始出貨HGX B300產品，成為新的成長動能。

為了彌補伺服器上的短版，仁寶也積極進行建置伺服器產線，目前波蘭廠一期已建置完成，用來滿足歐洲市場需求；同時仁寶在八月時宣布斥資3億美金在北美進行投資，主要用來建置L10及L11的伺服器產線，預計將在明年開始投入生產。

據傳仁寶之所以如此大手筆投資北美，就是因為接獲了戴爾的千億元大單，因此積極建置北美產線。而戴爾作為本土品牌大廠，又能夠提供AI整合平台，降低建置成本，因此AI伺服器需求持續暢旺，未來隨著AI基礎建設加速，其伺服器代工訂單的成長值得期待。

消息一出，一早股價漲逾3%，尾盤收斂至2.13%，而技術面上均線也已走出多頭排列，強勢走揚。針對傳言，公司表示對於單一客戶不方便回應，不過發展目標十分明確，那就是董事長陳瑞聰喊出的「2027年AI伺服器營收將達1,000億元」。

伺服器 AI 仁寶

