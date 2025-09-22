快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

融程電今年軍工業務比重將突破兩成 第3季營收有望創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）近年強攻軍工及無人機業務，融程電董事長呂谷清指出，今年第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重將達兩成，且在整體出貨動能增溫下，預估第3季營收有望登頂，全年業績將年增15%，創下新高紀錄。

融程電近年軍工業務成為公司主要增長動能，呂谷清透露，近期才去印度出差，洽談軍工相關業務，主要以銷售公司航海儀器設備為主。而在台灣市場，融程電也積極布局軍工業務，呂谷清看好未來三年相關訂單可期。

而在無人機方面，融程電主要鎖定無人機地面控制站（GCS），而國防部近兩年無人機標案，融程電的GCS相關設備都有配合得標廠商出貨。

融程電無人機GCS在歐美市場皆有客戶，其中，歐洲近年受惠於北約（NATO）參與國提高軍事預算，而美國也有幾家融程電客戶。呂谷清表示，雖然近年突然很多廠商都加入GCS領域競爭，但融程電好幾年前就開始布局相關領域，是全球第一個將其標準化的公司。

根據研調機構預估，地面控制站滿足國防、安全、工廠自動化、農業、搜救、環境監測、攝影測量、運輸和物流等多種應用，預估GCS市場到2030年，每年成長12.4%。

融程電強固行動電腦主要應用於車輛診斷／電動車、倉儲物流、醫療保健，其他領域則有GCS、國防、石油天然氣、公共安全等多元領域。

融程電今年8月營收3.47億元，月減9.83%、年增18.6%，創單月歷史次高紀錄；累計融程電今年前八個月營收達23.61億元、年增17%。

融程電今年第3季整體出貨動能增溫，尤其軍工領域出貨顯著，公司看好第3季營收有望創下新高紀錄，下半年營運將優於上半年。

融程電預估，2025年在車檢、國防、新能源、物聯網、倉儲物流、AI邊緣運算訂單持續挹注下，全年營收將年增15%，創下新高紀錄。

融程電 營收 無人機

延伸閱讀

漢翔、台船等軍工概念股表現亮眼 無人機市場備受關注

雷虎無人機獲美Blue UAS認證 搶攻國內外標案

一周盤前股市解析／蘋概、軍工、生技 可留意

賴總統出席國防展三意義 展現台美安全緊密合作

相關新聞

聯發科天璣9500亮相 估2025到2026年手機市場持平或微增

聯發科在天璣9500發表會上，首度揭露將採用運算記憶體（CIM）技術，藉此大幅降低運算過程中對資源、記憶體與能量的需求；...

宣德將成立美國子公司 深化歐美客戶群合作關係

連接器廠宣德今天宣布，為了與歐美客戶群建立更緊密的合作關係，並推動前端研發，將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與...

聯發科發表天璣9500 3奈米×Agentic AI直攻旗艦巔峰

IC設計龍頭聯發科（2454）22日端出年度王牌：全新天璣9500旗艦5G行動晶片，主打「裝置端Agentic AI」與...

集邦科技：減產奏效！9月面板報價全面持平

集邦科技TrendForce 22日發布9月上旬面板報價，包括電視面板、監視器面板及筆記型電腦面板價格全面持平。

聯發科發表天璣9500旗鑑手機晶片 首款手機預估第4季上市

聯發科今（22）日發發天璣9500旗艦5G代理式（Agentic）AI晶片，同時結合多項先進技術與突破性創新，為聯發科天...

聯發科深化AI合作！天璣9500首推雙NPU架構 強化安全與影像體驗

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日正式發表旗艦手機晶片天璣9500，聯發科執行副總經理徐敬全表示，聯發科持續推動AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。