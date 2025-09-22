融程電今年軍工業務比重將突破兩成 第3季營收有望創新高

工業電腦廠融程電（3416）近年強攻軍工及無人機業務，融程電董事長呂谷清指出，今年第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重將達兩成，且在整體出貨動能增溫下，預估第3季營收有望登頂，全年業績將年增15%，創下新高紀錄。

融程電近年軍工業務成為公司主要增長動能，呂谷清透露，近期才去印度出差，洽談軍工相關業務，主要以銷售公司航海儀器設備為主。而在台灣市場，融程電也積極布局軍工業務，呂谷清看好未來三年相關訂單可期。

而在無人機方面，融程電主要鎖定無人機地面控制站（GCS），而國防部近兩年無人機標案，融程電的GCS相關設備都有配合得標廠商出貨。

融程電無人機GCS在歐美市場皆有客戶，其中，歐洲近年受惠於北約（NATO）參與國提高軍事預算，而美國也有幾家融程電客戶。呂谷清表示，雖然近年突然很多廠商都加入GCS領域競爭，但融程電好幾年前就開始布局相關領域，是全球第一個將其標準化的公司。

根據研調機構預估，地面控制站滿足國防、安全、工廠自動化、農業、搜救、環境監測、攝影測量、運輸和物流等多種應用，預估GCS市場到2030年，每年成長12.4%。

融程電強固行動電腦主要應用於車輛診斷／電動車、倉儲物流、醫療保健，其他領域則有GCS、國防、石油天然氣、公共安全等多元領域。

融程電今年8月營收3.47億元，月減9.83%、年增18.6%，創單月歷史次高紀錄；累計融程電今年前八個月營收達23.61億元、年增17%。

融程電今年第3季整體出貨動能增溫，尤其軍工領域出貨顯著，公司看好第3季營收有望創下新高紀錄，下半年營運將優於上半年。

融程電預估，2025年在車檢、國防、新能源、物聯網、倉儲物流、AI邊緣運算訂單持續挹注下，全年營收將年增15%，創下新高紀錄。