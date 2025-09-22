聯發科發表天璣9500 3奈米×Agentic AI直攻旗艦巔峰

IC設計龍頭聯發科（2454）22日端出年度王牌：全新天璣9500旗艦5G行動晶片，主打「裝置端Agentic AI」與主機級遊戲體驗，一口氣把效能、能效與影像三箭齊發，直指年底高階機種。

回到技術本體，天璣9500採第三代3奈米製程，導入全大核CPU架構：1顆C1-Ultra最高4.21GHz、搭配3顆C1-Premium與4顆C1-Pro，並支援SME2矩陣運算與業界首見的4通道UFS 4.1。相較前代，單核效能提升32%、多核提升17%，峰值多核功耗反降37%，超大核在同性能下功耗可再降55%，把重載情境下的流暢度與續航一併拉高。

圖形方面換上新一代Mali G1-Ultra，峰值性能增33%、功耗降42%，光追表現翻逾一倍；同時導入Dynamic Cache、行動光追管線與MFR 3.0，並率先支援UE 5.6 MegaLights與UE 5.5 Nanite，鎖定3A級畫質與高幀率手遊市場。

AI是此次最大升級。全新的雙AI處理器NPU 990以高效設計拉動裝置端大模型推論，峰值性能較前代提升111%、在峰值時功耗可降56%，首度實現4K品質圖片生成，並支援BitNet 1.58等低位元模型與運算-記憶體結合架構，讓常時運行的Agentic AI更可行，帶來摘要、理解與多模態互動的全面體驗。

影像系統採Imagiq 1190與RAW域處理引擎，結合NPU可直出200MP成像、強化追焦；人像引擎支援4K60「電影級」效果與光斑、膚質、色彩優化；雙軌防震更把4K120長時間錄影納入標配。連網體驗亦同步升級：Wi-Fi 7智慧選寬頻傳輸最高可較前代快20%，AI通訊節能在5G與Wi-Fi場景分別可再省電約10%與20%，並透過AI選網與AI定位降低延遲、提升導航精度。首批搭載機種預計於2025年第4季上市。