宣德將成立美國子公司 深化歐美客戶群合作關係

中央社／ 台北22日電
圖為宣德董事長蔡鎮隆。記者蕭君暉／攝影
連接器廠宣德今天宣布，為了與歐美客戶群建立更緊密的合作關係，並推動前端研發，將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。

宣德幾年前獲得中國立訊集團投資，成功打進蘋果供應鏈。宣德表示，成立美國子公司，將有助於進一步拓展智慧穿戴、車用電子、工業控制、安防設備及遊戲產業等多元應用市場，滿足國際客戶日益增長需求。

宣德指出，美系客戶最新一代智慧型手機與耳機自開放預購以來，市場反應熱烈，首週銷售呈現供不應求情況，公司已接獲客戶要求擴大產能。宣德提供連接器及部分機構件，將受惠此波產品熱銷，且今年第4季及明年上半年，美系客戶預計還會陸續推出筆電、新款耳機高階版等新品，可望進一步挹注營運動能。

宣德在其他歐美客戶開發上也有斬獲，宣德表示，包括在聲學、工控及支付設備等領域，成功爭取到多個新專案。目前組裝業務占營收比重約25%，估這一塊明年成長空間大，有利營收結構更趨多元。

