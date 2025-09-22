搶進AI資料中心 明泰推1.6T水冷式交換器

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠明泰（3380）22日宣布推出開發1.6T水冷式交換器，搭載博通（Broadcom）Tomahawk 6晶片，提供高達102.4 Tbps的交換容量，積極搶進AI資料中心及次世代核心網路市場。

明泰指出，1.6T水冷式交換器擁有全球最快的Broadcom Tomahawk 6晶片，高效水冷散熱，且設計是資料中心最佳化同時擁有靈活架構，是針對AI、雲端資料中心與高效能運算（HPC）應用而設計，滿足生成式AI、大規模影音串流，與物聯網的高速連接需求，更透過高效能散熱的水冷系統設計，同時兼顧能源效率與環境永續。

看好生成式AI與雲端應用的快速成長，推動資料中心對高頻寬、低延遲與高能源效率的迫切需求。明泰認為，高階晶片邁入千瓦級世代，傳統氣冷散熱面臨瓶頸：需要更大體積與重量的散熱鰭片，推升成本與機櫃空間需求，同時增加風扇能耗與噪音，已不利於高瓦數產品與資料中心的規劃。

有鑑於此，明泰強調，1.6T交換機採用水冷散熱方案，單顆水冷板解熱超過1.8KW，相較傳統氣冷，空間更小，效率更高，在數據中心的空間規劃及能耗都獲得紓解。全水冷設計，及電源模組彈性設計可以符合次世代ORv3 800V的規劃；整體水路規劃偵測洩漏機制，第一時間安全關閉水冷系統，並提供維修人員寶貴維護時間。

對於未來更高的散熱挑戰，明泰指出，1.6T水冷交換器，不僅能協助客戶快速部署高效能基礎設施，更能有效降低能源消耗與噪音，為AI資料中心與次世代網路部署，提供最可靠的解決方案。

明泰 AI

