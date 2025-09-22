快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

集邦科技：減產奏效！9月面板報價全面持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技22發布面板報價全面持平。集邦/提供
集邦科技22發布面板報價全面持平。集邦/提供

集邦科技TrendForce 22日發布9月上旬面板報價，包括電視面板、監視器面板及筆記型電腦面板價格全面持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板進入第3季後，一方面品牌客戶開始針對年末促銷預作準備，另一方面部分代理商也開始增強備貨，帶動整體電視面板需求動能轉強。至9月整體備貨動能仍處於穩定水準。面板廠近幾個月因應需求好轉，生產也轉趨積極，但同時也為了因應接下來可能的動能放緩，同步開始擬定10月份的減產計畫，因而也穩固了9月份的面板需求與價格態勢，就目前觀察，9月份的電視面板價格將有機會維持全面持平的水準。

監視器面板在進入第3季後，需求動能出現些許放緩，一部分的原因是部分面板廠降低生產意願，不太願意多生產處於虧損狀態的主流尺寸規格，對品牌客戶而言，近期的確也感受到FHD等主流尺寸在供應上較吃緊的狀態。不過就算面板供應偏向吃緊，品牌客戶仍不願意在價格上有所讓步，因此也還無法見到價格上漲的空間，買賣雙方仍僅在維持價格穩定上較有共識。因此目前預估9月份的MNT面板價格將持續維持持平態勢。

NB面板需求在第3季仍維持強勁態勢，預估將季增5.1%。品牌客戶多半已暫時忽略關稅議題的可能影響，仍以穩固面板數量，在年底前伺機爭取更多終端需求為主要目標。在需求維持高檔的態勢下，面板廠仍不敢貿然提出漲價想法，因為面板廠之間仍持續競爭客戶訂單，加上目前預估第4季面板需求可能出現顯著下滑的前提下，面板廠勢必仍要以穩固客戶關係為首要目標，因此目前預估9月份的NB面板價格仍以持平為主。不過進入第4季後，因應需求可能明顯下滑，面板跌價壓力有可能將開始浮現。

電視面板

延伸閱讀

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

9月國民經濟信心調查：股市樂觀指數走高 景氣展望與大額消費意願轉佳

八大公股連五月賣超台股

2025麻豆文旦節登場 黃偉哲：減產也要促銷是為豐收年做準備

相關新聞

聯發科天璣9500亮相 估2025到2026年手機市場持平或微增

聯發科在天璣9500發表會上，首度揭露將採用運算記憶體（CIM）技術，藉此大幅降低運算過程中對資源、記憶體與能量的需求；...

宣德將成立美國子公司 深化歐美客戶群合作關係

連接器廠宣德今天宣布，為了與歐美客戶群建立更緊密的合作關係，並推動前端研發，將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與...

聯發科發表天璣9500 3奈米×Agentic AI直攻旗艦巔峰

IC設計龍頭聯發科（2454）22日端出年度王牌：全新天璣9500旗艦5G行動晶片，主打「裝置端Agentic AI」與...

集邦科技：減產奏效！9月面板報價全面持平

集邦科技TrendForce 22日發布9月上旬面板報價，包括電視面板、監視器面板及筆記型電腦面板價格全面持平。

聯發科發表天璣9500旗鑑手機晶片 首款手機預估第4季上市

聯發科今（22）日發發天璣9500旗艦5G代理式（Agentic）AI晶片，同時結合多項先進技術與突破性創新，為聯發科天...

聯發科深化AI合作！天璣9500首推雙NPU架構 強化安全與影像體驗

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日正式發表旗艦手機晶片天璣9500，聯發科執行副總經理徐敬全表示，聯發科持續推動AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。