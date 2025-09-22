集邦科技：減產奏效！9月面板報價全面持平

集邦科技TrendForce 22日發布9月上旬面板報價，包括電視面板、監視器面板及筆記型電腦面板價格全面持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板進入第3季後，一方面品牌客戶開始針對年末促銷預作準備，另一方面部分代理商也開始增強備貨，帶動整體電視面板需求動能轉強。至9月整體備貨動能仍處於穩定水準。面板廠近幾個月因應需求好轉，生產也轉趨積極，但同時也為了因應接下來可能的動能放緩，同步開始擬定10月份的減產計畫，因而也穩固了9月份的面板需求與價格態勢，就目前觀察，9月份的電視面板價格將有機會維持全面持平的水準。

監視器面板在進入第3季後，需求動能出現些許放緩，一部分的原因是部分面板廠降低生產意願，不太願意多生產處於虧損狀態的主流尺寸規格，對品牌客戶而言，近期的確也感受到FHD等主流尺寸在供應上較吃緊的狀態。不過就算面板供應偏向吃緊，品牌客戶仍不願意在價格上有所讓步，因此也還無法見到價格上漲的空間，買賣雙方仍僅在維持價格穩定上較有共識。因此目前預估9月份的MNT面板價格將持續維持持平態勢。

NB面板需求在第3季仍維持強勁態勢，預估將季增5.1%。品牌客戶多半已暫時忽略關稅議題的可能影響，仍以穩固面板數量，在年底前伺機爭取更多終端需求為主要目標。在需求維持高檔的態勢下，面板廠仍不敢貿然提出漲價想法，因為面板廠之間仍持續競爭客戶訂單，加上目前預估第4季面板需求可能出現顯著下滑的前提下，面板廠勢必仍要以穩固客戶關係為首要目標，因此目前預估9月份的NB面板價格仍以持平為主。不過進入第4季後，因應需求可能明顯下滑，面板跌價壓力有可能將開始浮現。