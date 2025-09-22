聯發科發表天璣9500旗鑑手機晶片 首款手機預估第4季上市

聯發科今（22）日發發天璣9500旗艦5G代理式（Agentic）AI晶片，同時結合多項先進技術與突破性創新，為聯發科天璣系列迄今最強大的行動晶片。天璣9500採用台積電最先進的第三代3奈米製程，整合最新的全大核CPU、GPU、NPU、ISP等高算力處理器，為裝置端AI、影像處理、主機等級遊戲體驗與網路通訊等技術開啟新紀元。

聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，AI技術正以前所未有的速度融入大眾的日常生活，進一步形塑更便捷、高效和創新的生活與工作方式。聯發科技天璣系列持續以頂尖科技驅動產業變革，從極富創造性的生成式AI應用到主動式的Agentic AI體驗，為裝置賦予強大AI能力，創造打動人心的使用者體驗。天璣9500是聯發科技在AI時代下集大成之作；聯發科技相信持續在技術、產品與生態的投資，將能為旗艦市場注入強大動能。

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，天璣9500不僅是聯發科技至今最強大的旗艦行動晶片，更驅動著AI的加速發展與普及。天璣9500不僅擁有強勁運算能力、與生俱來的高能效，更透過先進的AI技術重構超乎想像的創新體驗。隨著搭載天璣9500的裝置陸續上市，全球消費者將能親身體驗更智慧、更高效、更流暢的使用過程，盡享科技所帶來的便捷與樂趣。

天璣9500全新的全大核CPU架構包括1主頻高達4.21GHz的C1-Ultra超大核、三個C1-Premium超大核、四個C1-Pro大核，整合矩陣運算指令集SME2，且為業界首款支援4通道UFS 4.1快閃記憶體架構的系統單晶片。天璣9500的單核性能較上一代提升32%、多核性能提升17%，峰值性能下的多核功耗較上一代下降37%。

天璣9500採用台積電第三代3奈米製程，超大核較上一代同性能功耗降低55%。此外，採用第二代天璣調度引擎，將強勁性能轉化為使用者可感知的超凡體驗，讓裝置能同時兼顧日常應用以及在高負載情境下，保有流暢度與能效的特性。

聯發科持續以強大的裝置端AI性能，打造個人化的AI智慧體驗，以實現生成式 AI應用的願景。天璣9500整合聯發科技全新高性能高能效雙AI處理器NPU 990，其革命性的設計賦予智慧手機遠超以往的AI能力。NPU 990為超強裝置端AI體驗而生，峰值性能相較上一代提升111%，在大語言模型智慧摘要的輸出能力、多模態理解能力皆有大幅躍進，並率先達成4K畫質圖片生成。

同時，NPU 990還兼顧讓AI體驗更持久的卓越能效，相較上一代在峰值性能下的功耗降低56%。NPU 990還整合了生成式AI引擎2.0，首款支援BitNet 1.58 bit模型，能藉由減少裝置端AI運算的記憶體使用需求來降低模型運作的功耗。天璣9500的超能效NPU也是第一款支援運算與記憶體結合架構的超高能效NPU，可顯著降低模型運作功耗，使其能常時運行，讓生成式AI成為可能，並進一步提升使用者體驗。聯發科也攜手生態系夥伴，將生成式Agentic AI從技術概念轉化成觸手可及的使用者體驗。