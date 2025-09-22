快訊

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

聽新聞
0:00 / 0:00

從百人小公司到全球IC設計排名第五 聯發科晶片28年出貨20億個產品

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科總經理暨營運長陳冠州今日主持旗艦手機晶片9500發表。記者簡永祥／攝影
聯發科總經理暨營運長陳冠州今日主持旗艦手機晶片9500發表。記者簡永祥／攝影

聯發科技今年邁入第28年。聯發科總經理暨營運長陳冠州在主持聯發科旗艦手機晶片9500發表會時表示，回顧聯發科於1997年公司成立之初，員工人數不到百人、營收不到1億元；經過28年努力，如今營收已突破5000億元，員工數接近2萬人，成為全球第五大、也是美國以外唯一的領先IC設計公司，為股東帶來良好報酬，更重要的是憑藉不斷投入研發，讓聯發科的技術走進全球日常生活。

陳冠州接著說表示，聯發科每年出貨超過20億個終端產品，過去十年累積已達200億件，平均相當於全球每人擁有2.5個搭載聯發科技晶片的裝置。從手機到電視，甚至汽車，聯發科的技術已成為消費電子的重要基礎。

在手機市場，聯發科憑藉「天璣」品牌穩健成長，市占率已達近40%，代表全球每十部手機中就有四部搭載聯發科晶片。陳冠州強調，手機是矽含量最高、創新最快的產品，旗艦機價格動輒逾千美元，為技術突破提供強大動能。天璣品牌的成功，也逐步提升消費者對聯發科的認知與信任。

除了手機，聯發科積極布局車用電子，旗下天璣汽車平台近年快速拓展，已有超過九家國際領先車廠導入，累計出貨量突破兩千萬套。從智慧座艙、資通訊技術，到未來自駕ADAS應用，聯發科皆具備高度競爭力與發展潛力。

陳冠州最後強調，聯發科產品布局廣泛，從消費性電子到車用平台，將持續透過創新研發，讓科技與產品更貼近全球消費者的生活。

聯發科 手機 消費

延伸閱讀

聯發科天璣9500亮相 估2025到2026年手機市場持平或微增

金融時報：中造「星際之門」 挑戰美AI超級強權地位

台積電前五大客戶明年洗牌 博通坐三望二 可能擠下輝達

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

相關新聞

聯發科天璣9500亮相 估2025到2026年手機市場持平或微增

聯發科在天璣9500發表會上，首度揭露將採用運算記憶體（CIM）技術，藉此大幅降低運算過程中對資源、記憶體與能量的需求；...

集邦科技：減產奏效！9月面板報價全面持平

集邦科技TrendForce 22日發布9月上旬面板報價，包括電視面板、監視器面板及筆記型電腦面板價格全面持平。

聯發科發表天璣9500旗鑑手機晶片 首款手機預估第4季上市

聯發科今（22）日發發天璣9500旗艦5G代理式（Agentic）AI晶片，同時結合多項先進技術與突破性創新，為聯發科天...

聯發科深化AI合作！天璣9500首推雙NPU架構 強化安全與影像體驗

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日正式發表旗艦手機晶片天璣9500，聯發科執行副總經理徐敬全表示，聯發科持續推動AI...

從百人小公司到全球IC設計排名第五 聯發科晶片28年出貨20億個產品

聯發科技今年邁入第28年。聯發科總經理暨營運長陳冠州在主持聯發科旗艦手機晶片9500發表會時表示，回顧聯發科於1997年...

聯發科發表天璣9500旗艦晶片 採台積電3奈米製程性能直逼蘋果A19 Pro

聯發科（2454）今日正式發表新旗艦手機晶片「天璣9500」。聯發科資深副總經理徐敬全表示，天璣9500全面採用台積電第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。