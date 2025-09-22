聽新聞
從百人小公司到全球IC設計排名第五 聯發科晶片28年出貨20億個產品
聯發科技今年邁入第28年。聯發科總經理暨營運長陳冠州在主持聯發科旗艦手機晶片9500發表會時表示，回顧聯發科於1997年公司成立之初，員工人數不到百人、營收不到1億元；經過28年努力，如今營收已突破5000億元，員工數接近2萬人，成為全球第五大、也是美國以外唯一的領先IC設計公司，為股東帶來良好報酬，更重要的是憑藉不斷投入研發，讓聯發科的技術走進全球日常生活。
陳冠州接著說表示，聯發科每年出貨超過20億個終端產品，過去十年累積已達200億件，平均相當於全球每人擁有2.5個搭載聯發科技晶片的裝置。從手機到電視，甚至汽車，聯發科的技術已成為消費電子的重要基礎。
在手機市場，聯發科憑藉「天璣」品牌穩健成長，市占率已達近40%，代表全球每十部手機中就有四部搭載聯發科晶片。陳冠州強調，手機是矽含量最高、創新最快的產品，旗艦機價格動輒逾千美元，為技術突破提供強大動能。天璣品牌的成功，也逐步提升消費者對聯發科的認知與信任。
除了手機，聯發科積極布局車用電子，旗下天璣汽車平台近年快速拓展，已有超過九家國際領先車廠導入，累計出貨量突破兩千萬套。從智慧座艙、資通訊技術，到未來自駕ADAS應用，聯發科皆具備高度競爭力與發展潛力。
陳冠州最後強調，聯發科產品布局廣泛，從消費性電子到車用平台，將持續透過創新研發，讓科技與產品更貼近全球消費者的生活。
