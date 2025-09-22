快訊

聯發科深化AI合作！天璣9500首推雙NPU架構 強化安全與影像體驗

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科資深副總經理徐敬全表示，天璣9500首推雙NPU架構，強化安全與影像體驗。記者簡永祥／攝影
聯發科資深副總經理徐敬全表示，天璣9500首推雙NPU架構，強化安全與影像體驗。記者簡永祥／攝影

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日正式發表旗艦手機晶片天璣9500，聯發科執行副總經理徐敬全表示，聯發科持續推動AI手機發展，最新的天璣9500旗艦手機晶片，持續深化與AI合作夥伴合作，AI不僅要在雲端展現能力，更必須落地到端測應用，讓使用者在手機即可即時完成AI運算，同時兼顧隱私與安全。

他強調，許多AI應用過去需仰賴雲端處理，例如影像美化、風格轉換，但這帶來隱私風險。未來的AI手機必須具備強大運算能力，在本地即可完成運算。因此，聯發科在最新的天璣9500平台上，導入「雙NPU架構」，兼顧高性能與高能效。

其中，高性能NPU相較前一代提升111%，能效更下降56%，在業界評測平台ETHZ中突破萬分大關，達到全球頂尖水準；同時支援全新「BitNets 1.58bit」模型，讓記憶體使用更有效率，功耗較前一代4bit模型降低33%，在性能、精準度與能耗間取得最佳平衡。另方面，高能效NPU則能長時間「always-on」，以低功耗偵測環境與使用者習慣，確保體驗流暢且省電。

在端測AI的推動上，聯發科已與Google展開第三代深度合作，攜手整合Gemini Nano等端測大模型，並在AI框架上對齊，確保軟硬體協同運作。Google的AI Code與相關軟體，也將進一步進駐天璣9.5平台，為手機帶來更豐富的AI應用。

安全性則是合作的另一大核心。董事長透露，聯發科與Google近兩年來共同開發「安全虛擬化作業系統」（PKVM），在手機內建立獨立安全環境，確保AI運算與個人資料都能在可信環境中執行。未來，搭載Android的新手機將逐步採用這一安全架構，讓使用者能在享受即時、主動的AI體驗時，無須擔憂隱私外洩。

除了核心AI與安全合作，聯發科也攜手Google在Jemma、Live RT等開放模型上展開合作，協助第三方應用開發商擴展更多AI應用場景，強化生態系發展。

最後，在影像體驗上，聯發科進一步升級天璣9500的影像與音訊性能，延續天璣系列在拍照功能上深受消費者肯定的優勢，讓用戶在AI世代中仍能享有最佳視覺體驗。

