聯發科天璣9500亮相 估2025到2026年手機市場持平或微增

聯發科在天璣9500發表會上，首度揭露將採用運算記憶體（CIM）技術，藉此大幅降低運算過程中對資源、記憶體與能量的需求；聯發科並進一步預估2025年全球手機市場仍屬緩步復甦。至於2026年，聯發科認為成長幅度同樣不大，預估仍落在1%至2%區間。

這是聯發科總經理陳冠州及資深副總經理徐敬全在發表天璣9500前夕受訪時，發表天璣9500技術架構其中一項關鍵技術並針對未來幾季和明年手機市況，提出最新的說明。

徐敬表示，聯發科在天璣9500導入CIM（Compute-in-Memory，運算記憶體）技術的發展，主要強調其核心價值在於，提升能效表現。他接著說，CIM特別適合應用於手機端的AOA（Always-On Awareness，即情境感知）場景，可讓裝置在低功耗下持續運行AI運算，隨時感知使用者環境與習慣，進一步提升Agent AI的普及化應用。聯發科指出，雖然CIM運算單元相對單純，應用範圍仍有限，但目前聚焦在高能效NPU架構的導入，將是未來AI體驗普及化的重要推手。

針對全球手機市場展望，陳冠州分析，2025年整體市場規模仍維持約11億支出貨量，增長幅度有限，估計約在1%至2%之間。中國大陸因政策補貼帶動了上半年需求，但實際上多為提前換機效應，對總需求沒有實質擴張。其他地區市場表現持平，整體來看2025年全球手機市場仍屬緩步復甦。至於2026年，聯發科認為成長幅度同樣不大，預估仍落在1%至2%區間。公司指出，由於國際經濟環境不明朗，加上關稅與地緣政治等變數干擾，短期內難以出現大幅拉升。

談及AI在手機以外的應用，陳冠州強調，天璣平台具備跨領域的擴展性，不僅能支援旗艦智慧手機，亦能進入多元垂直市場。公司舉例，IoT事業部已將AP技術應用於多樣化的裝置，包括POS機與智慧咖啡機，甚至與大型咖啡連鎖品牌合作，為消費者帶來更智慧化的體驗。未來，除了手機與車載領域，AI將持續推進至更多IoT與生活應用場景。

至於AI能帶來的體驗突破，聯發科認為已不僅限於「智慧助理幫忙訂餐」等應用，而是將透過CIM與雙NPU架構的結合，讓裝置能夠以低功耗處理更複雜的情境感知與即時決策。公司強調，隨著端側AI算力快速成長，AI手機將進一步支撐PC級遊戲體驗、專業影像處理與多樣化的生活應用。

徐敬全表示，隨著市場進入成熟階段，旗艦晶片的突破不僅在性能，更在於能效與AI運算的安全落地。未來公司將持續強化跨產業的合作，拓展從手機、IoT到車用與智能裝置的全方位布局，確保在新一代AI時代中保持領先地位。