inference AI 催化大容量儲存產品結構性改變 Nearline SSD 需求急升

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新研究，未來兩年AI基礎設施的建置重心將更偏向支援高效能的推論(inference)服務，在傳統大容量HDD嚴重供不應求的情況下，CSP業者紛紛轉向NAND Flash供應商尋求解方，催生專為inference AI設計的Nearline SSD(近線固態硬碟)，以滿足市場的迫切需求。

為填補這個供給缺口，各大NAND Flash供應商正加速Nearline QLC NAND Flash產品的驗證與導入。QLC技術能以更低的成本儲存更多資料，成為滿足大容量需求的關鍵。此外，供應商也正擴大QLC SSD的產出，預計2026年將逐步提高產能利用率。隨著inference AI應用擴張，預料這股需求熱潮將延續到2027年，因此2026年enterprise SSD的供應將呈吃緊狀態。

TrendForce表示，為了進一步擴大Nearline SSD在AI儲存應用中的優勢，並更有效地取代HDD，未來的產品將朝向更大容量、更低成本的方向發展。目前廠商正積極研發與發表Nearline SSD新品，不僅容量超越主流HDD，更在成本上進一步優化，同時顯著降低電力消耗。

除了在inference AI的應用，NAND Flash供應商為擴大在AI training應用的市占率，也同步發表HBF(High Bandwidth Flash)產品，已形成兩種不同的技術路線。由SanDisk主導的陣營，採用HBM與HBF結合的混合式設計，旨在兼顧龐大容量與極致效能，滿足AI模型訓練中對資料吞吐量和容量的雙重需求。

此外，以Samsung和Kioxia為代表的陣營，則採用SCM(儲存級記憶體)XL-Flash和Z-NAND等技術。試圖提供比HBM更具成本效益的解決方案，以吸引更廣泛的客戶群。

TrendForce表示，這場技術路線的競爭，也將推動NAND Flash應用從單純的儲存走向更深層的AI運算整合，預示著未來NAND Flash的應用將更加多元。

