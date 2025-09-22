宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球

全球專業連接器及機構件供應商宣德科技（5457）22日指出，美系客戶最新一代智慧型手機與TWS新耳機自開放預購以來市場反應熱烈，首週銷售即呈現供不應求的情況，已接獲客戶要求擴大產能。宣德提供連接器及部分機構件，將直接受惠於此波產品熱銷。

宣德表示，隨著美系客戶新機需求持續攀升，公司昆山廠營收表現亮眼，預估昆山廠未來營收將有兩位數年增率。展望第四季及明年上半年，美系客戶還將陸續推出一系列新產品，包括NB、新款耳機高階版，預期將進一步挹注宣德營運動能。

除美系客戶供應鏈穩定貢獻外，宣德也在其他歐美客戶持續取得突破，像是聲學、工控及支付設備等領域成功爭取到多個新專案。組裝業務目前佔25%營收，公司預估組裝業務2026年將有機會超過50%的成長空間，將使營收結構將更趨多元。

為了與歐美客戶群建立更緊密的合作關係並推動前端研發，宣德日前宣布將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。公司指出，這將有助於進一步拓展智慧穿戴、車用電子、工業控制、安防設備及遊戲產業等多元應用市場，滿足國際客戶日益增長的需求。