電競產品持續增溫 NV新顯卡為最大助力

品牌大廠華碩（2357）第2季在電競產品和AI伺服器的雙重貢獻下，品牌營收來到了1740.5億，季增28.7%，創下了歷史新高。法人預估第3季在電競筆電的強勁需求以及新產品ROG Xbox Ally問世的帶動下，整體營收將會持續成長。

法人指出，第3季是歐美返校旺季，再加上WIN 10即將終止支援，將有機會迎來一波換機潮，其中又以搭載RTX 50系列顯卡的高階電競筆電最受歡迎，推升了整體平均銷售價格，再加上新款遊戲掌機ROG Xbox Ally的推出，將持續帶動PC營收成長。

而整體環境方面也傳來好消息，研調機構TREND FORCE認為下半年全球筆電出貨量將維持成長態勢，第3季因美國尚未公布半導體關稅細節，筆電產品仍維持關稅豁免，同時各大供應商持續透過補貼支持通路，預期出貨量將保持正成長，季增達7.5%，對於華碩來說，可謂是價量俱增。