聯發科今午後2點發表天璣9500 N3P 加持衝刺 AI 旗艦

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）將於22日下午2點，正式發表最新一代旗艦級晶片天璣9500。據供應鏈透露，此款晶片將採用台積電第三代3奈米製程（N3P）打造，延續聯發科在高階市場的競爭優勢，並帶來前所未有的效能突破與全新AI體驗。

天璣9500的亮相時程搶在勁敵新旗艦晶片之前，凸顯聯發科在5G與AI領域的技術實力與市場敏銳度。供應鏈指出，大陸品牌Vivo將成為首發搭載天璣9500的業者，預計晶片發表後不久即能推出新機，加深與聯發科的合作版圖。

聯發科總經理陳冠州先前曾表示，對天璣9500「非常有信心」，特別強調在AI運算與智慧應用上將有重大突破。今年於世界行動通訊大會（MWC 2025）時，他也透露該款新品的客戶導入情況遠優於前代天璣9400，顯示聯發科在旗艦晶片市場的地位持續提升。

不過，聯發科今日股價表現承壓，截至12時40分下跌35元，報1,405元，跌幅2.43%。市場焦點正逐步轉向下午的天璣9500發表會；若規格亮點與客戶導入順利，後市股價可望受惠。

