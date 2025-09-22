聯發科今午後2點發表天璣9500 N3P 加持衝刺 AI 旗艦
IC設計龍頭聯發科（2454）將於22日下午2點，正式發表最新一代旗艦級晶片天璣9500。據供應鏈透露，此款晶片將採用台積電第三代3奈米製程（N3P）打造，延續聯發科在高階市場的競爭優勢，並帶來前所未有的效能突破與全新AI體驗。
天璣9500的亮相時程搶在勁敵新旗艦晶片之前，凸顯聯發科在5G與AI領域的技術實力與市場敏銳度。供應鏈指出，大陸品牌Vivo將成為首發搭載天璣9500的業者，預計晶片發表後不久即能推出新機，加深與聯發科的合作版圖。
聯發科總經理陳冠州先前曾表示，對天璣9500「非常有信心」，特別強調在AI運算與智慧應用上將有重大突破。今年於世界行動通訊大會（MWC 2025）時，他也透露該款新品的客戶導入情況遠優於前代天璣9400，顯示聯發科在旗艦晶片市場的地位持續提升。
不過，聯發科今日股價表現承壓，截至12時40分下跌35元，報1,405元，跌幅2.43%。市場焦點正逐步轉向下午的天璣9500發表會；若規格亮點與客戶導入順利，後市股價可望受惠。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言