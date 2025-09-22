快訊

工研院院士會議：AI 無人載具市場需求持續增長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI無人載具的市場需求不斷推升，工研院日前舉辦第14屆院士會議，針對AI無人載具產業的相關議題進行討論，院士們認為，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，應持三大策略全速前進。第一是聚焦領域及技術，因台灣市場規模有限，應聚焦具發展基礎的無人載具公司，鎖定製造、照護等領域跨國合作、跨域橫向整合產業。第二是布局生態系方向，建立國家級計劃，制訂AI、通訊等國家級標準，甚至透過投資或收購國外公司帶動創新生態系統。第三是發展基礎建設，全力發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設，如加強全齡教育與訓練、提升能源韌性等。盼藉此三大策略積極行動，壯大台灣AI無人載具生態系及國際市場定位，帶動產業轉型升級。

院士們認為，規劃國家級計劃時，初期需兼顧可快速應用於商業製造、帶來即時效益項目，以及自主推理、著重與世界先進國家競爭，應用於自駕車與智慧機械等先進項目。由於AI可加速材料的研發進程，院士也提醒，應積極推動AI與材料科學結合，讓創新材料成為勝出無人載具市場的關鍵。

在建構生態系方面，院士們認為，必須從任務需求出發，建立資料空間與數位分身，完善功能安全與資安框架，並提供中小企業快速導入機制。台灣醫療產業的市場與需求大，有機會作為AI無人載具的市場切入點之一，而新創力量需要天使資金導引，也需要資本市場鼓勵機制，以及工研院帶頭協助。另外，建議工研院應成立專責團隊，協助隱形冠軍轉型，並由工研院帶頭串聯大學與企業，共同建立AI資料庫與研發平台，推動AI無人載具真正落地並走向國際。

工研院也公布參與院士會議的院士包括主席施振榮、林耕華、林本堅、史欽泰、王康隆、張有德、楊育民、楊振通、劉德音、林憲銘、蕭慈飛、海英俊、李謀偉、劉克振、吳明賢、陳適安、童子賢、米玉傑、余俊彥、蔡長海、羅唯仁、倪衍玄。工研院董事長吳政忠、院長劉文雄亦出席與會。

