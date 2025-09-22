施振榮與劉德音工研院同台 籲AI無人載具建立國家級計畫

AI無人載具急速竄紅，從自駕車、無人機到服務型機器人，應用場景無所不在，面對產業新浪潮，工研院昨日舉辦第14屆院士會議，宏碁集團創辦人施振榮、台積電前董事長劉德音均出席。院士們認為，AI無人載具是台灣應發揮既有優勢不可錯過的產業浪潮，呼籲政府與產業應以3大策略全速前進。

工研院院士會議今年主題為「布局台灣AI無人載具生態系」，由宏碁創辦人施振榮擔任主席，包括清華大學半導體研究學院院長林本堅、台積電前董事長劉德音、緯創董事長林憲銘、台達電前董事長海英俊、和碩董事長童子賢、台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑等人出席，工研院董事長吳政忠及院長劉文雄與會。

院士建議三大策略，第一，推動AI無人載具應聚焦的領域、關鍵技術與系統。台灣擅長系統整合與場域應用，建議由工研院調查全球市場，針對無人機、服務型機器人、水下載具等，並延伸至智慧製造、醫療照護、巡檢等領域應用，並投入材料、設備及跨領域的介接。

第二，布局臺灣AI無人載具創新生態系統，應建立跨部會的國家級計畫，並制訂AI、通訊等國家級標準。AI生態系發展關鍵在於導入AI代理人（AI Agent），協助優化現場環境，提升應用效率，讓農場、醫院或工廠的運作更智慧化。

第三，發展AI無人載具的人才、教育與基礎建設。由於AI及產業的發展需要多元化人才，建議加強全齡教育與訓練，並應用AI強化相關技術人才的培育，達到賦能與人才效率提升。同時，評估產業與AI發展所需的算力，與提供長期穩定多元韌性電力，並再檢視再生能源策略是否需要調整，及如何利用智慧微電網結合感測器，提高能源使用效率。

此外，院士們認為，規畫國家級計畫時，初期需兼顧可快速應用於商業製造、帶來即時效益項目，以及自主推理、著重與世界先進國家競爭，應用於自駕車與智慧機械等先進項目。由於AI可加速材料的研發進程，院士也提醒，臺灣應積極推動AI與材料科學結合，讓創新材料成為勝出無人載具市場的關鍵。

在建構生態系方面，院士們認為，必須從任務需求出發，建立資料空間與數位分身，完善功能安全與資安框架，並提供中小企業快速導入機制。台灣醫療產業的市場與需求大，有機會作為AI無人載具的市場切入點。